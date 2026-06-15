"Me salvaste la vida": el desgarrador mensaje del productor que no subió al helicóptero de la tragedia

Victor WAO reveló que iba a viajar en uno de los helicópteros que chocaron rumbo a Angra dos Reis, pero decidió bajarse a último momento por miedo.

El productor junto a Lucas Frota y Oliver Tree, dos de las víctimas en el choque de helicópteros.

En medio de la tragedia que se vivió este domingo tras el choque de dos helicópteros donde murieron seis personas, entre ellos Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale y Lucas Frota. El productor musical brasilero Victor WAO reveló en redes sociales que tenía previsto subir a uno de los helicópteros que chocaron pero cambió de decisión a último momento.

El testimonio de WAO sumó un nuevo dato a la tragedia aérea que involucró a dos helicópteros y a un grupo de artistas que se dirigía hacia Angra dos Reis. El productor contó que, por miedo, decidió no viajar en la aeronave y que Frota gestionó un auto para que pudiera realizar el trayecto por tierra.

Despedida Accidente Brasil helicóptero Según explicó el productor, decidió bajarse a último momento. Instagram/@waoofficial El mensaje de Victor WAO tras el accidente En sus redes sociales, compartió varias imágenes junto a Lucas Frota, productor brasilero y amigo cercano, a quien despidió con un mensaje cargado de dolor: “Se suponía que yo iba a ir contigo en ese helicóptero, y no fui en el último segundo. Me dijiste que, como estaba asustado, habías conseguido un coche para llevarme a Angra y que alguien más iría en mi lugar... Ahora te debo la vida, hermano”, escribió el productor.

Despedida productor accidente helicóptero Brasil Instagram/@waoofficial El mensaje fue publicado sobre una imagen en la que ambos productores aparecen trabajando en un estudio junto al cantante estadounidense Oliver Tree, quien también murió en el choque. WAO agregó luego otra frase de despedida: “No sé qué hacer en este momento. ¡Te quiero muchísimo! Nunca te olvidaré, Lucas. ¡Eras pura luz!”.