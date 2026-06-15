Tragedia en Estados Unidos: se estrelló un bombardero B-52 y fallecieron sus ocho tripulantes
La aeronave militar cayó poco después de despegar de una base en California durante una operación rutinaria de la Fuerza Aérea.
Los ocho tripulantes de un bombardero B-52 Stratofortress fallecieron este lunes luego de que la aeronave se estrellara poco después de despegar de una base militar en el estado de California, según confirmaron las fuerzas armadas de Estados Unidos.
La Base Edwards de la Fuerza Aérea informó que el accidente ocurrió durante un operativo rutinario y precisó que ninguno de los ocupantes sobrevivió. El hecho movilizó a equipos de emergencia y generó una importante operación de respuesta dentro de la instalación militar.
"El bombardero se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer las causas del siniestro ni la identidad de las víctimas.
La respuesta de emergencia tras el accidente
Las fuerzas armadas señalaron que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar donde cayó la aeronave. Asimismo, indicaron que la base militar continuará brindando información oficial a medida que avance la investigación.
La instalación también confirmó que se están realizando las tareas correspondientes para determinar qué provocó la caída del avión. Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles fallas técnicas o circunstancias operativas que hayan influido en el accidente.
Imágenes captadas en las inmediaciones de la base aérea, ubicada en el condado de Kern, a unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, mostraron una extensa columna de humo negro elevándose desde la zona donde impactó la aeronave.
El B-52, un símbolo del poder aéreo estadounidense
El B-52 Stratofortress es uno de los aviones militares más emblemáticos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Introducido en la década de 1950, continúa en servicio y forma parte de la capacidad estratégica de largo alcance del país.
Fabricado por Boeing, el bombardero está diseñado para transportar armamento convencional y nuclear a grandes distancias. A lo largo de su historia operativa participó en distintos conflictos y operaciones militares desarrolladas por Estados Unidos en diversas regiones del mundo.
Su longevidad y capacidad de adaptación lo han convertido en una pieza fundamental dentro de la estructura aérea estadounidense, por lo que el accidente ocurrido en California genera especial atención tanto en el ámbito militar como en el político y estratégico.