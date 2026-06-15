Tragedia en Estados Unidos: se estrelló un bombardero B-52 y fallecieron sus ocho tripulantes

La aeronave militar cayó poco después de despegar de una base en California durante una operación rutinaria de la Fuerza Aérea.

Accidente militar en una de las principales bases aéreas de Estados Unidos.

Los ocho tripulantes de un bombardero B-52 Stratofortress fallecieron este lunes luego de que la aeronave se estrellara poco después de despegar de una base militar en el estado de California, según confirmaron las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La Base Edwards de la Fuerza Aérea informó que el accidente ocurrió durante un operativo rutinario y precisó que ninguno de los ocupantes sobrevivió. El hecho movilizó a equipos de emergencia y generó una importante operación de respuesta dentro de la instalación militar.

"El bombardero se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer las causas del siniestro ni la identidad de las víctimas.

La respuesta de emergencia tras el accidente Las fuerzas armadas señalaron que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar donde cayó la aeronave. Asimismo, indicaron que la base militar continuará brindando información oficial a medida que avance la investigación.

Ocho personas fallecen en accidente de bombardero de EE.UU. estrellado en California Ocho personas fallecen en accidente de bombardero de EE.UU. estrellado en California La instalación también confirmó que se están realizando las tareas correspondientes para determinar qué provocó la caída del avión. Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles fallas técnicas o circunstancias operativas que hayan influido en el accidente.