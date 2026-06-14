Confirman la muerte del youtuber argentino "Gaspi" en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

El mundo de las redes sociales y el entretenimiento en Argentina se encuentra consternado tras conocerse una trágica noticia internacional. Las autoridades de Río de Janeiro confirmaron formalmente este domingo la identidad de las primeras víctimas del impactante siniestro aéreo que involucró a dos helicópteros, ratificando que el reconocido youtuber argentino Gaspi (Gaspar Prim Díaz) se encontraba a bordo de una de las aeronaves y perdió la vida en el accidente.