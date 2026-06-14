Confirman la muerte del youtuber argentino "Gaspi" en un choque de helicópteros en Río de Janeiro
Las autoridades de Brasil identificaron al creador de contenido entre las primeras víctimas del trágico siniestro ocurrido este domingo.
El mundo de las redes sociales y el entretenimiento en Argentina se encuentra consternado tras conocerse una trágica noticia internacional. Las autoridades de Río de Janeiro confirmaron formalmente este domingo la identidad de las primeras víctimas del impactante siniestro aéreo que involucró a dos helicópteros, ratificando que el reconocido youtuber argentino Gaspi (Gaspar Prim Díaz) se encontraba a bordo de una de las aeronaves y perdió la vida en el accidente.
El trágico episodio tuvo lugar en la zona de Recreio dos Bandeirantes, una región costera ubicada en la zona oeste de la ciudad carioca, donde los equipos de emergencia trabajaron de manera intensa durante toda la jornada.
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