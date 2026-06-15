Qué postura tomará Israel tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el fin de la guerra

El domingo 14 de junio, Pakistán aseguró que Estados Unidos e Irán alcanzaron un nuevo acuerdo para concretar el fin de la guerra en Medio Oriente . Fue el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien dio la noticia a nivel internacional, tras lo cual, el presidente estadounidense, Donald Trump , emitió un comunicado confirmando el anuncio.

Mediante un poste en Truth Social, este lunes, el mandatario estadounidense reforzó el mensaje del acuerdo con Irán y aseguró que “los buques empiezan a salir” del estrecho de Ormuz.

Por su parte, el primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , hasta el momento no emitió ningún comunicado al respecto. No obstante, una fuente de las Fuerzas de Defensa de Israel reveló al medio local The Jerusalem Post que Israel no prevé retirarse de las zonas de seguridad del sur del Líbano. Asimismo, señalaron que Israel no llevará a cabo ningún ataque, siempre y cuando el grupo terrorista Hezbolá respete el alto al fuego vigente.

Mientras se espera el comunicado oficial de Netanyahu, la fuente de las Fuerzas de Defensa de Israel aseguró que retirarse del territorio iraní no forma parte de los planes del Gobierno, por lo que no acatarían el pedido por parte de Irán ni cederán ante la presión internacional.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sostuvo que el acuerdo contempla el cese de operaciones militares en distintos frentes. “Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, afirmó Sharif.

Como si fuera poco, horas antes de que se conociera el acuerdo entre Washington y Teherán, Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenaron una operación militar sobre el distrito de Dahiyeh, en Beirut.

Según un comunicado conjunto de ambos funcionarios, la acción respondió a disparos efectuados por Hezbolá contra territorio israelí. En ese mensaje, las autoridades sostuvieron que Israel no aceptará ataques dirigidos contra su territorio.

De acuerdo con información publicada por el periodista Barak Ravid, las Fuerzas de Defensa de Israel notificaron al Comando Central de Estados Unidos poco antes de ejecutar la operación. Tras esos acontecimientos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación con Netanyahu y posteriormente cuestionó los ataques a través de sus redes sociales.