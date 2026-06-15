Martín Menem visitó Israel y se reunió con autoridades del parlamento en otro gesto geopolítico del Gobierno

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , visitó Israel, donde mantiene una agenda con reuniones oficiales, entre ellas un reciente encuentro con autoridades del Congreso del país del Medio Oriente .

“Es un honor ser el primer presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en realizar una visita oficial a la @KnessetT, y agradezco al presidente @AmirOhana por la cordial bienvenida. Bajo el liderazgo del presidente @JMilei, Argentina renueva su afecto hacia el pueblo de Israel y su compromiso con la libertad, la democracia y la paz”, manifestó el titular de la Cámara Baja, en redes sociales.

Por su parte, su homólogo israelí, Amir Ohana , posteó: “Bienvenido a Jerusalén, bienvenido a la Knéset, Presidente de la Cámara de Diputados de Argentina @MenemMartin. Nos sentimos honrados de que la Knéset sea el primer parlamento extranjero que visitas. ¡Gracias, amigo!”.

Horas antes, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnis , le dio la bienvenida a Menem en su primera visita al país: “Nos esperan días intensos de trabajo”, sostuvo el diplomático.

Desde sus redes sociales, manifestó que continuarán "fortaleciendo" la construcción de la relación que inició la gestión del presidente Javier Milei con el Estado de Israel y lo calificó de "fructífero".

"Nos esperan días intensos de trabajo, encuentros y diálogo, que seguirán fortaleciendo este vínculo que atraviesa el momento más sólido y fructífero de su historia. Argentina e Israel", aseguró Wahnis.

Javier Milei sostuvo en los últimos días nuevas reuniones con referentes judíos y realizó nuevos respaldos geopolíticos a favor de Israel, en medio del conflicto con Irán.

Hace tres semanas, el primer ministro israelí, Benjamín Netantahu, envió un video con elogios a Milei, en el marco de los actos por el 25 de mayo. "Argentina está alcanzando nuevas alturas bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, está rompiendo todas las reglas de la gravedad económica, elevándose de una manera que está siendo admirada por todo el mundo", dijo.

A su vez, señaló que el líder libertario "ha demostrado ser no solo un defensor de la amistad israel-argentina, sino un defensor de la verdad". "Eso lo convierte en un líder aún más grande y en un amigo aún mayor, así que felicitaciones Argentina", reiteró.