Quién era el enamorado de Argentina que murió en el brutal atentado terrorista en Israel

Un atentado terrorista en el centro de Israel dejó un muerto y cinco heridos este domingo tras una serie de tiroteos ocurridos en distintas localidades cercanas a la Línea Verde, según informaron las autoridades israelíes.

El ataque comenzó en una estación de servicio de la zona de Kochav Yair, donde dos hombres fueron alcanzados por disparos . Minutos después, los tiros se repitieron en sectores de las comunidades de Tzur Yitzhak y Tzur Natan, provocando nuevas víctimas.

Como resultado del atentado, un hombre murió por la gravedad de las heridas sufridas, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. Entre ellas, una permanece en estado grave, otra se encuentra en condición moderada y las restantes continúan bajo atención médica, según informó el servicio de emergencias Magen David Adom.

El atentado terrorista ocurrió en una estación de servicio donde el hombre abrió fuego indiscriminadamente contra civiles.

Tras los ataques, las autoridades activaron las alarmas por infiltración terrorista en las localidades afectadas y desplegaron un amplio operativo de seguridad. El agresor continuó su recorrido hasta el asentamiento de Salit, en Cisjordania, donde volvió a abrir fuego antes de escapar.

Horas después, la Policía israelí informó que localizó el vehículo utilizado en el atentado y abatió al principal sospechoso, identificado como Omar Yasin, un ciudadano árabe israelí. Las autoridades calificaron el episodio como un ataque terrorista.

Quién era la víctima que tenía un fuerte vínculo con Argentina

La Embajada de Israel en Argentina confirmó que la víctima fatal fue Haim Kalomiti, de 55 años, quien había trabajado en la representación diplomática israelí en Buenos Aires.

A través de un emotivo mensaje, la sede diplomática recordó a Kalomiti como una persona alegre y profundamente conectada con la cultura argentina. Durante su paso por el país desarrolló una especial pasión por el asado, una tradición que aprendió en una parrilla argentina y que luego convirtió en una de sus marcas personales.

Además, era un apasionado de la fotografía y encontró en el fútbol argentino otra de sus grandes aficiones. Según destacó la Embajada, llegó a retratar con su cámara el ambiente de la cancha de Vélez Sarsfield, una experiencia que marcó su vínculo con el país.

Tras regresar a Israel, cumplió uno de sus mayores sueños al inaugurar "Che, Grill", una parrilla en Tzur Natan inspirada en la gastronomía argentina. El emprendimiento se convirtió en una forma de mantener vivo el lazo cultural que había construido durante sus años en Buenos Aires.

"Haim deja a su esposa, tres hijos y un vacío inmenso en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo", expresó la Embajada de Israel en Argentina al despedirlo.

La representación diplomática también manifestó sus condolencias a familiares y amigos de la víctima y destacó que su historia de esfuerzo y perseverancia seguirá siendo una inspiración para quienes compartieron parte de su vida.