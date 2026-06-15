Una jaula de UFC, multimillonarios y aviones militares: Donald Trump celebró sus 80 años con una megafiesta

Donald Trump volvió a romper todos los protocolos este domingo por la noche al celebrar sus 80 años con una cartelera profesional de UFC montada en los jardines de la Casa Blanca , un evento sin precedentes que reunió a multimillonarios, funcionarios de primera línea, celebridades y referentes del mundo tecnológico.

La celebración, bautizada como " UFC Freedom 250 ", fue presentada como parte de los festejos por los 250 años de la independencia estadounidense. Más de 4.000 invitados participaron de una noche que incluyó sobrevuelos de aeronaves militares, una producción multimillonaria, pantallas gigantes, efectos especiales y una gigantesca jaula de UFC instalada frente a la histórica residencia presidencial.

Las imágenes que recorrieron el mundo mostraron a la Casa Blanca transformada en una arena de combate mientras Trump saludaba desde el balcón Truman antes de ubicarse junto al octágono para presenciar las peleas.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de algunas de las figuras más influyentes de la política y los negocios.

Donald Trump acompañado de su histórico amigo, aliado y presidente de la liga de UFC Dana White.

Entre los invitados destacados estuvo Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, quien ocupó uno de los sectores VIP junto a altos funcionarios de la administración estadounidense. También asistieron el presidente de Polonia, Karol Nawrocki; el director del FBI, Kash Patel; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según trascendió, gran parte de las invitaciones fueron destinadas a patrocinadores, empresarios e invitados especiales vinculados a los círculos de poder económico y político que rodean al mandatario.

Trump se robó el show

Lejos de limitarse a observar las peleas, Trump fue uno de los protagonistas centrales de la velada. Acompañado por Dana White, presidente de UFC y uno de sus aliados históricos, siguió los combates desde primera fila y luego ingresó personalmente al octágono para felicitar a los ganadores.

trump dana white cumpleaños casa blanca X: @WhiteHouse

La fiesta también sirvió como plataforma para World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas vinculada a Trump y sus hijos, que financió premios especiales para los peleadores mediante activos digitales.

Entre el impacto y la polémica

El evento no estuvo exento de cuestionamientos. Organizaciones y analistas criticaron la utilización de la Casa Blanca para una celebración de características privadas y denunciaron posibles conflictos de interés por las inversiones declaradas por Trump en TKO Group Holdings, el conglomerado propietario de UFC.

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Otro de los puntos más discutidos fue el carácter exclusivo del festejo. El acceso estuvo restringido a invitados especiales, patrocinadores y aportantes millonarios, alimentando el debate sobre la mezcla entre negocios, espectáculo y poder político.

Para sus seguidores fue una celebración patriótica y una muestra de liderazgo. Para sus críticos, una nueva demostración de cómo el segundo mandato de Trump ha convertido cada aparición pública en un espectáculo de alto impacto.