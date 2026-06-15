Donald Trump asegura que barcos cargados de petróleo están empezando a salir de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ya hay barcos, muchos de ellos cargados de petróleo, que están empezando a salir del estrecho de Ormuz.

El mar Arábigo y el estrecho de Ormuz son puntos clave en el comercio global de petróleo y GNL, con cerca del 20% total del comercio global.

Luego del acuerdo de paz que alcanzaron Estados Unidos e Irán tras la guerra en Medio Oriente, el presidente norteamericano Donald Trump afirmó este lunes que ya hay barcos, muchos de ellos cargados de petróleo, que están empezando a salir del estrecho de Ormuz.

"Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. Están navegando por la 'ruta del sur', que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. Además, existen otras vías de tránsito", dijo en su red, Truth Social, un día después de anunciar el alcance de un pacto con Irán para poner fin al conflicto.

image Por otro lado, Trump confió en que lo esté completamente este viernes en cuanto acabe el trabajo de desminado.

El petróleo de Texas cae 5,5 % en la media jornada tras el acuerdo de EE.UU. e Irán El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este lunes en la media jornada un 5,5 %, hasta 80,21 dólares el barril, presionado por el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

A las 12:08 hora local (16:08 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en EE.UU., restaban 4,67 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.