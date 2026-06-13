Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
El estrecho de Ormuz será reabierto para todo el tráfico naval tras la firma del acuerdo con Irán, según anunció el mandatario estadounidense Donald Trump.
Washington, 13 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.
"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", expresó en su red Truth Social. EFE
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FUENTE: EFE