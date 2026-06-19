Estados Unidos e Irán posponen conversaciones y los mercados siguen de cerca el precio del petróleo

La delegación iraní decidió no viajar a Suiza por los ataques israelíes en Líbano, postergando las negociaciones con Estados Unidos. Crece la expectativa sobre el futuro del petróleo.

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena financiera.

Los negociaciones entre Estados Unidos e Irán sufrieron este viernes un revés debido a que se pospusieron las conversaciones en Suiza. Así, crece nuevamente las tensiones en Medio Oriente y los mercados se mantienen expectantes, sobre todo a la reacción del precio del petróleo y el flujo en el estrecho de Ormuz.

Según consignaron medios internacionales, la delegación iraní no viajó a Suiza debido a los ataques que persisten en el Líbano por parte de Israel. Tanto Washington como Teherán acordado en el memorando de entendimiento inicial, firmado por ambas partes, un alto al fuego, que incluye la zona atacada recientemente.

En ese contexto, el precio del petróleo Brent cotiza a US$76,79 el barril, una baja de casi 1% respecto al jueves. Mientras que el WTI a US$75,41.

Estrecho de Ormuz Por otra parte, la otra mirada de los mercados se posa sobre el estrecho de Ormuz, donde transita una quinta parte del petróleo del mundo.