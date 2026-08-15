Las Leonas debutan en el Mundial 2026 ante Estados Unidos y comienza el sueño del tercer oro: hora y TV

Las Leonas tendrán su estreno en el Mundial de Hockey de Países Bajos y Bélgica frente a Estados Unidos en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Las Leonas de Fernando Ferrara se preparan para el debut en el Mundial.

La espera se acabó. Las Leonas tendrán su estreno en el Mundial de Hockey 2026 de Países Bajos y Bélgica este sábado 15 de agosto frente a Estados Unidos. El encuentro, que se disputará en la ciudad belga de Wavre, comenzará a las 12.30 y podrá verse a través de ESPN en televisión y por Disney+ Pemium en Streaming.

El seleccionado argentino femenino, comandado por Fernando Ferrara, integra el Grupo B, que se disputará en su totalidad en el Belfius Hockey Arena, y es el claro favorito a quedarse con el primer lugar del mismo. Sus rivales en esta primera instancia son las norteamericanas, Alemania (a las que enfrentarán el lunes 17) y Escocia (miércoles 19).

El fixture de las Leonas y los Leones en la fase de grupos del Mundial 2026. @ArgFieldHockey El de hoy será el séptimo encuentro frente al combinado estadounidense en Copas del Mundo. El combinado nacional mantiene un historial favorable e invicto, con 4 triunfos y 2 empates en los 6 choques anteriores, 13 goles a favor y 5 en contra. Los duelos más importante se dieron en la ediciones de 1994, con una goleada 4-0 en semifinales, y en 2014, con una victoria 2-1 en el partido por el bronce.

Así llegan las Leonas al Mundial 2026 Argentina llega a este Mundial en el segundo lugar del Ranking de la FIH y como la segunda máxima candidata, únicamente por detrás de Países Bajos, su eterno rival y N°1 del mundo. El combinado albiceleste viene de ser subcampeón en el Mundial 2022, bronce en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y subcampeón en la FIH Hockey Pro League 2025/26.

Por su parte, las neerlandesas son, como siempre, las favoritas. Sin ir más lejos, son las máximas ganadoras histórica del certamen con 9 títulos y vigentes tricampeonas. En la última edición, 4 años atrás, le ganaron la final disputada en Tarrasa justamente al equipo argentino por 3-1.