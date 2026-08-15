Las Leonas debutan en el Mundial 2026 ante Estados Unidos y comienza el sueño del tercer oro: hora y TV
Las Leonas tendrán su estreno en el Mundial de Hockey de Países Bajos y Bélgica frente a Estados Unidos en el Belfius Hockey Arena de Wavre.
La espera se acabó. Las Leonas tendrán su estreno en el Mundial de Hockey 2026 de Países Bajos y Bélgica este sábado 15 de agosto frente a Estados Unidos. El encuentro, que se disputará en la ciudad belga de Wavre, comenzará a las 12.30 y podrá verse a través de ESPN en televisión y por Disney+ Pemium en Streaming.
El seleccionado argentino femenino, comandado por Fernando Ferrara, integra el Grupo B, que se disputará en su totalidad en el Belfius Hockey Arena, y es el claro favorito a quedarse con el primer lugar del mismo. Sus rivales en esta primera instancia son las norteamericanas, Alemania (a las que enfrentarán el lunes 17) y Escocia (miércoles 19).
El de hoy será el séptimo encuentro frente al combinado estadounidense en Copas del Mundo. El combinado nacional mantiene un historial favorable e invicto, con 4 triunfos y 2 empates en los 6 choques anteriores, 13 goles a favor y 5 en contra. Los duelos más importante se dieron en la ediciones de 1994, con una goleada 4-0 en semifinales, y en 2014, con una victoria 2-1 en el partido por el bronce.
Así llegan las Leonas al Mundial 2026
Argentina llega a este Mundial en el segundo lugar del Ranking de la FIH y como la segunda máxima candidata, únicamente por detrás de Países Bajos, su eterno rival y N°1 del mundo. El combinado albiceleste viene de ser subcampeón en el Mundial 2022, bronce en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y subcampeón en la FIH Hockey Pro League 2025/26.
Por su parte, las neerlandesas son, como siempre, las favoritas. Sin ir más lejos, son las máximas ganadoras histórica del certamen con 9 títulos y vigentes tricampeonas. En la última edición, 4 años atrás, le ganaron la final disputada en Tarrasa justamente al equipo argentino por 3-1.
Las Leonas van en busca de su tercer Mundial, tras haber ganado las ediciones de Perth 2002 y Rosario 2010, la última vez que Países Bajos no se quedó con el oro (se llevaron la medalla de plata). Además, acumulan 4 segundos puestos (1974, 1976, 1994 y 2022) y 3 terceros lugares (1978, 2006 y 2014).