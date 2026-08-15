Godoy Cruz y Maipú se ven las caras en el Gambarte en un partido que promete

Godoy Cruz recibe este sábado a Deportivo Maipú en el Gambarte, desde las 18, por la Primera Nacional. Enzo Pérez será uno de los grandes protagonistas del duelo.

El fútbol mendocino tendrá este sábado una cita especial en el Feliciano Gambarte. Desde las 18, Godoy Cruz recibirá a Deportivo Maipú por la Primera Nacional, en un partido que volverá a enfrentar a dos de los principales representantes de la provincia en la segunda categoría del fútbol argentino.

Godoy Cruz y Maipú cara a cara en el Gambarte El encuentro tendrá un atractivo adicional: Enzo Pérez volverá a pisar el estadio del Tomba, pero esta vez con la camiseta del Cruzado. El mediocampista de 40 años tendrá su tercer partido desde su regreso a Maipú y volverá a estar disponible después de cumplir la sanción que recibió tras su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

La presencia del experimentado volante no será un detalle menor. Pérez tiene una historia particular con Godoy Cruz, ya que fue parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División en 2006. Un año después pasó a Estudiantes y comenzó una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas mendocinos más destacados de las últimas décadas.

En lo estrictamente futbolístico, el Tomba llega con confianza. El equipo de Pablo De Muner ganó sus últimos cuatro partidos en el campeonato y acumula seis victorias consecutivas jugando como local. Con 37 puntos, Godoy Cruz ocupa el quinto lugar de la Zona A y se encuentra dentro de los puestos de clasificación al Reducido.

Alf Ponce Mercado / MDZ Maipú, por su parte, también llega con la necesidad de sumar para sostener su lugar en la pelea por el ascenso. El conjunto conducido por Mariano Echeverría tiene 32 puntos y marcha octavo en la Zona B, con una campaña de nueve triunfos, cinco empates y diez derrotas.