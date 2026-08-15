Godoy Cruz y Maipú se ven las caras en el Gambarte en un partido que promete
Godoy Cruz recibe este sábado a Deportivo Maipú en el Gambarte, desde las 18, por la Primera Nacional. Enzo Pérez será uno de los grandes protagonistas del duelo.
El fútbol mendocino tendrá este sábado una cita especial en el Feliciano Gambarte. Desde las 18, Godoy Cruz recibirá a Deportivo Maipú por la Primera Nacional, en un partido que volverá a enfrentar a dos de los principales representantes de la provincia en la segunda categoría del fútbol argentino.
Godoy Cruz y Maipú cara a cara en el Gambarte
El encuentro tendrá un atractivo adicional: Enzo Pérez volverá a pisar el estadio del Tomba, pero esta vez con la camiseta del Cruzado. El mediocampista de 40 años tendrá su tercer partido desde su regreso a Maipú y volverá a estar disponible después de cumplir la sanción que recibió tras su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta.
La presencia del experimentado volante no será un detalle menor. Pérez tiene una historia particular con Godoy Cruz, ya que fue parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División en 2006. Un año después pasó a Estudiantes y comenzó una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas mendocinos más destacados de las últimas décadas.
En lo estrictamente futbolístico, el Tomba llega con confianza. El equipo de Pablo De Muner ganó sus últimos cuatro partidos en el campeonato y acumula seis victorias consecutivas jugando como local. Con 37 puntos, Godoy Cruz ocupa el quinto lugar de la Zona A y se encuentra dentro de los puestos de clasificación al Reducido.
Maipú, por su parte, también llega con la necesidad de sumar para sostener su lugar en la pelea por el ascenso. El conjunto conducido por Mariano Echeverría tiene 32 puntos y marcha octavo en la Zona B, con una campaña de nueve triunfos, cinco empates y diez derrotas.
Para este compromiso, Echeverría recuperará a Lucas Faggioli, mientras que no podrá contar con Arón Agüero, suspendido por acumulación de amarillas, ni con Gastón Mansilla, quien sufrió una lesión ligamentaria que lo mantendrá alejado de las canchas.
Será la segunda vez que ambos equipos se enfrenten durante esta temporada. El primer duelo se disputó en el estadio Malvinas Argentinas, donde Maipú hizo de local, contando con la presencia de ambas hinchadas. Ahora la historia se trasladará al Gambarte, escenario que promete una jornada especial para el fútbol mendocino.
El partido comenzará a las 18, tendrá como árbitro a Álvaro Carranza y estas serían las posibles formaciones:
Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Diego Viera, Tomás Rossi, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Tiago Ferreyra, Juan Pablo De la Reta; Franco Saccone, Enzo Pérez, Julián Vera, Tomás Silva, Mirko Bonfigli; Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.