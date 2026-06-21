Cumbre decisiva en Suiza: Estados Unidos e Irán negocian el futuro del acuerdo de paz

Las delegaciones se reúnen en Bürgenstock con mediación de Catar y Pakistán para detallar el memorando firmado el 17 de junio.

Estados Unidos e Irán iniciarán este domingo en Bürgenstock, Suiza, conversaciones sobre la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el 17 de junio, con mediación de Catar y Pakistán y la presencia de delegaciones encabezadas por JD Vance y Mohamed Baqer Qalibaf.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán llegaron al complejo de montaña de Bürgenstock, situado a orillas del lago de Lucerna, para avanzar en la implementación del documento con el que se busca poner fin a la guerra. Según informó el Ministerio de Exteriores de Suiza, el encuentro se desarrollará bajo fuertes medidas de seguridad, con el complejo cerrado al tráfico y con la participación de países mediadores.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, arribó este domingo a la base aérea de Emmen, en las afueras de Lucerna, acompañado por su esposa. En la delegación también participan el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Por parte de Irán, el grupo encabezado por Mohamed Baqer Qalibaf llegó el sábado por la tarde-noche al aeropuerto de Zúrich e incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí.

Mediación de Catar y Pakistán También llegaron a Bürgenstock las delegaciones de Catar y Pakistán, señaladas como países mediadores en el proceso. La representación pakistaní está liderada por el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir. Antes del inicio formal de las conversaciones, Vance mantuvo una reunión bilateral con Sharif en una sala del complejo turístico.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, declaró a la agencia IRNA desde el lugar de las negociaciones que la delegación iraní se reunirá por la mañana con los representantes de Pakistán y Catar. Según esa agenda, por la tarde se celebrará una reunión con Estados Unidos, siempre con la presencia de los intermediarios. La negociación diplomática quedó así organizada en dos etapas dentro de la misma jornada.