Los motivos detrás de la suspensión del acuerdo entre Estados Unidos e Irán por la guerra en Medio Oriente

El acto formal de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán , previsto para este viernes en Suiza, quedó suspendido tras la decisión del líder iraní, Mojtaba Jamenei, de no viajar para avanzar con las conversaciones para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente .

La postergación de las conversaciones -sin una nueva fecha prevista- tuvo lugar luego de que las Fuerzas de Defensa israelíes llevaran a cabo, el jueves, nuevos ataques contra posiciones vinculadas, presuntamente, al grupo terrorista Hezbolá en el sur del Líbano, que causaron decenas de muertos y heridos. La ofensiva israelí fue desaprobada por el líder iraní, puesto que se había acordado un alto al fuego en el memorando de entendimiento inicial firmado por Washington y Teherán.

De esta forma, Irán consideró a los ataques como incompatibles con las condiciones políticas necesarias para avanzar con el proceso, por lo que la delegación iraní no aceptó viajar, este viernes, al acto formal. Tras esa decisión, la Casa Blanca anunció que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, cancelaría, también, su viaje al país europeo.

El acuerdo debía pasar este viernes a una etapa técnica en el complejo de Bürgenstock, cerca de Lucerna. Allí, representantes de Washington y Teherán tenían previsto iniciar conversaciones para transformar en un tratado permanente el memorando de entendimiento que ambas partes habían suscripto de forma electrónica el miércoles.

Mojtaba Jamenei decidió no viajar a Suiza y, así, evitar avanzar con las conversaciones sobre el fin de la guerra.

El memorando consta de 14 puntos y establece un plazo de 60 días para negociar un texto definitivo. Entre ellos figuran el programa nuclear iraní, la reapertura del estrecho de Ormuz, el alivio de sanciones económicas y los mecanismos de verificación internacional. Esos temas debían formar parte de la discusión técnica posterior a la firma formal. La suspensión del encuentro dejó ese cronograma sin una fecha de reinicio.

La reacción de Trump ante la suspensión de las conversaciones con Irán e Israel

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había declarado que Washington espera alcanzar un alto el fuego completo en todos los frentes, con mención expresa a Líbano, Hezbolá e Israel.

El comunicado de Donald Trump tras la suspensión de la reunión con Irán en Suiza. Truth Social

Como si fuera poco, tras la caída de la reunión en Suiza, Donald Trump hizo una serie de publicaciones en su red social, Truth Social, criticando la ausencia de Irán. “¡La guerra ha debilitado a Irán! Ya no cuenta con una Fuerza Aérea, una Armada, equipo antiaéreo, radares ni prácticamente nada más, y sin embargo los ‘Dumócratas’ dicen que Irán está mejor ahora que hace cuatro meses. ¿Te imaginas salirte con la tuya diciendo algo así? ¿Qué tan estúpida puede ser cierta gente?”, cuestionó el presidente de los Estados Unidos.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, también intervino después de la suspensión. En su primera declaración tras autorizar el memorando, afirmó que Trump suscribió el entendimiento “por desesperación” ante las elecciones del Congreso. En respuesta, el mandatario estadounidense amenazó a Irán: “No nos reunimos por desesperación; Irán lo hizo. ¡Están ACABADOS! Vamos a dejar que pasen los 60 días. ¡No recibirán ni un centavo, ni siquiera diez centavos!”.

La reacción de Israel tras la suspensión de las conversaciones por el fin de la guerra

La tensión con Israel quedó reflejada en el comunicado difundido por Benjamin Netanyahu tras la caída de la reunión. El primer ministro israelí aseguró que los ataques que llevaron a cabo las Fuerzas de Defensa israelíes fueron en respuesta a Hezbolá. En su mensaje, expresó condolencias por la muerte del comandante del Batallón 52 de Blindados, teniente coronel Dor Gadliah ben Simhon, y de otros tres combatientes cuyos nombres no habían sido publicados. También deseó la recuperación de los heridos por el intercambio de fuego del día anterior.

Netanyahu afirmó que, después de un ataque de Hezbolá que calificó como una violación del alto el fuego, ordenó al Ejército de Defensa de Israel atacar a esa organización. Según su comunicado, las fuerzas israelíes golpearon más de 80 objetivos y eliminaron a decenas de integrantes de Hezbolá. También indicó que el Ejército atacó cuarteles de la organización en el valle de Bekaa.

El primer ministro israelí sostuvo que mantuvo una evaluación de la situación con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. En ese marco, afirmó que Israel no tolerará ataques contra sus soldados ni contra su territorio. También ratificó que su país permanecerá en la franja de seguridad del sur del Líbano el tiempo que considere necesario para proteger los asentamientos del norte.