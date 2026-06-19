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Donald Trump amenazó al líder iraní Mojtaba Jamenei.
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La amenaza de Donald Trump a Irán tras la suspensión de la reunión en Suiza: "Están acabados"

El presidente de Estados Unidos criticó la decisión de Irán de no viajar a Suiza para avanzar con las conversaciones sobre el fin de la guerra en Medio Oriente.

MDZ Mundo

Seguí el minuto a minuto de la suspensión de las conversaciones por el fin de la guerra en Medio Oriente

Aumentan a 47 los muertos por los ataques israelíes en el Líbano pese al alto al fuego

La cifra de muertos por los ataques israelíes lanzados desde la medianoche de este viernes contra diferentes puntos del Líbano, especialmente el sur, aumentó a 47, mientras que la de los heridos alcanzó los 97, informó el Ministerio de Salud Pública libanés, pese a la tregua en vigor entre Estados Unidos e Irán, que extiende el cese de hostilidades al país mediterráneo.

EFE

Donald Trump amenazó a Irán: "Están acabados"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán luego de suspender las conversaciones previstas para este viernes en Suiza. En su red social, Truth Social, el mandatario expresó: “¡La guerra ha debilitado a Irán! Ya no cuenta con una Fuerza Aérea, una Armada, equipo antiaéreo, radares ni prácticamente nada más, y sin embargo los ‘Dumócratas’ dicen que Irán está mejor ahora que hace cuatro meses. ¿Te imaginas salirte con la tuya diciendo algo así? ¿Qué tan estúpida puede ser cierta gente?”.

Como si fuera poco, advirtió: “No nos reunimos por desesperación; Irán lo hizo. ¡Están ACABADOS! Vamos a dejar que pasen los 60 días. ¡No recibirán ni un centavo, ni siquiera diez centavos!”.

La amenaza de Donald Trump a Irán.

La amenaza de Donald Trump a Irán.

Los motivos detrás de la suspensión del acuerdo entre Estados Unidos e Irán por la guerra en Medio Oriente

El acto formal de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, previsto para este viernes en Suiza, quedó suspendido tras la decisión del líder iraní, Mojtaba Jamenei, de no viajar para avanzar con las conversaciones para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente.

La postergación de las conversaciones -sin una nueva fecha prevista- tuvo lugar luego de que las Fuerzas de Defensa israelíes llevaran a cabo, el jueves, nuevos ataques contra posiciones vinculadas, presuntamente, al grupo terrorista Hezbolá en el sur del Líbano, que causaron decenas de muertos y heridos. La ofensiva israelí fue desaprobada por el líder iraní, puesto que se había acordado un alto al fuego en el memorando de entendimiento inicial firmado por Washington y Teherán.

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Qué pasa con el estrecho de Ormuz

Pese a las demoras en las negociaciones finales, aunque se materialice un acuerdo final el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, no se verá reestablecido en lo inmediato, según señalan especialistas. "No va a haber un flujo inmediato. Capaz por el norte del Estrecho, pero no por el canal por donde circulaban antes, porque todavía Irán tiene que desminar, dice que va a tardar como 30 días en desminar el Estrecho" explicó a MDZ Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy.

Por su parte, la agencia EFE constató que la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó este viernes que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello.

Los mercados siguen de cerca el precio del petróleo tras la suspensión de las conversaciones en Suiza

Este viernes, el precio del petróleo Brent cotiza a US$76,79 el barril, una baja de casi 1% respecto al jueves. Mientras que el WTI a US$75,41.

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"Todo el Líbano va a arder": la advertencia del ministro de Seguridad Nacional de Israel

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, hizo un posteo en X amenazando a Irán y a Hezbolá con un contundente mensaje: "Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo Líbano debe arder!".

"Todo el L&iacute;bano va a arder", advirti&oacute; el ministro de Seguridad Nacional de Israel.

"Todo el Líbano va a arder", advirtió el ministro de Seguridad Nacional de Israel.

El comunicado de Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado "justificando" los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano, asegurando que se trata de una medida de defensa ante la amenaza del grupo terrorista Hezbolá.

El comunicado de Benjamin Netanyahu.

El comunicado de Benjamin Netanyahu.

Irán suspendió el viaje a Suiza y crece la tensión con Estados Unidos

Los nuevos ataques en el sur del Líbano llevaron a Teherán a frenar el inicio de las conversaciones en Suiza, en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y económica.

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