La amenaza de Donald Trump a Irán tras la suspensión de la reunión en Suiza: "Están acabados"

Donald Trump amenazó a Irán: "Están acabados"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán luego de suspender las conversaciones previstas para este viernes en Suiza. En su red social, Truth Social, el mandatario expresó: “¡La guerra ha debilitado a Irán! Ya no cuenta con una Fuerza Aérea, una Armada, equipo antiaéreo, radares ni prácticamente nada más, y sin embargo los ‘Dumócratas’ dicen que Irán está mejor ahora que hace cuatro meses. ¿Te imaginas salirte con la tuya diciendo algo así? ¿Qué tan estúpida puede ser cierta gente?”.

Como si fuera poco, advirtió: “No nos reunimos por desesperación; Irán lo hizo. ¡Están ACABADOS! Vamos a dejar que pasen los 60 días. ¡No recibirán ni un centavo, ni siquiera diez centavos!”.