La amenaza de Donald Trump a Irán tras la suspensión de la reunión en Suiza: "Están acabados"

Qué pasa con el estrecho de Ormuz
Pese a las demoras en las negociaciones finales, aunque se materialice un acuerdo final el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, no se verá reestablecido en lo inmediato, según señalan especialistas. "No va a haber un flujo inmediato. Capaz por el norte del Estrecho, pero no por el canal por donde circulaban antes, porque todavía Irán tiene que desminar, dice que va a tardar como 30 días en desminar el Estrecho" explicó a MDZ Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy.
Por su parte, la agencia EFE constató que la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó este viernes que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello.