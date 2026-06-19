Estados Unidos, de la mano de Pochettino, va por el liderazgo ante Australia: hora, TV y streaming

La segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 ofrecerá un atractivo encuentro: Estados Unidos y Australia se enfrentarán este viernes 19 de junio en el Lumen Field de Seattle, con el liderazgo de la zona en juego y la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación a los dieciseisavos de final.

Ambas selecciones llegan impulsadas por triunfos en su debut. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino goleó 4-1 a Paraguay en Los Ángeles , mientras que Australia sorprendió al imponerse ante Turquía, un resultado que modificó el panorama de un grupo que se esperaba más favorable para otros candidatos.

El encuentro se disputará desde las 16:00 de Argentina y contará con el arbitraje del alemán Felix Zwayer.

La goleada conseguida ante Paraguay elevó el entusiasmo alrededor del seleccionado anfitrión. Estados Unidos mostró contundencia ofensiva , intensidad y una versión convincente que alimentó las expectativas de cara a un torneo que disputa en casa.

El equipo de Pochettino buscará darle continuidad a ese rendimiento para encaminar su clasificación. Entre las noticias positivas aparece la recuperación de Christian Pulisic, quien encendió algunas alarmas por una molestia en el tobillo durante el debut, pero estaría en condiciones de regresar a la formación titular.

Pulisic, clave en la selección de Estados Unidos. EFE

El futbolista del Milan volvería a ser una de las principales referencias ofensivas junto a Folarin Balogun, autor de un doblete frente a Paraguay. Además, el entrenador argentino podría recuperar desde el inicio a jugadores importantes como Weston McKennie y Sergiño Dest, piezas de gran influencia en el funcionamiento colectivo.

Australia quiere confirmar que su debut no fue casualidad

Del otro lado estará una Australia que comenzó el torneo lejos de los reflectores, pero que logró llamar la atención con su victoria sobre Turquía. El resultado fortaleció sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria y le permitió llegar a esta segunda fecha en una posición favorable.

Los Socceroos son dirigidos por Tony Popovic, quien asumió el cargo en septiembre de 2024 y se convirtió en la primera persona en jugar y entrenar a la selección australiana en una Copa del Mundo. Desde su llegada acumula un balance positivo y logró consolidar una identidad competitiva para el equipo.

Con menos presión que su rival, Australia intentará aprovechar el envión anímico del debut para dar otro golpe y acercarse a la clasificación en una de las zonas más parejas del certamen.

Hora, TV y streaming de Estados Unidos vs. Australia

TV: TyC Sports y DSports.

Streaming: Paramount+ y DGO.

Probables formaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun y Sergiño Dest. DT: Mauricio Pochettino.

Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun y Sergiño Dest. DT: Mauricio Pochettino. Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic.

Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic. Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Felix Zwayer (Alemania). Estadio: Lumen Field, Seattle.

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