De no creer: el árbitro de Estados Unidos-Australia se acalambró en pleno partido, le dieron una bebida y siguió
El cierre del duelo entre Estados Unidos y Australia tuvo un bizarro incidente con el juez alemán Felix Zwayer como protagonista.
En poco más de una semana de disputa, este Mundial 2026 viene regalándole a los fanáticos una gran cantidad de sorpresas y perlas prácticamente en cada jornada. En ese sentido, tampoco han faltado los bloopers, y el duelo de este viernes entre Estados Unidos y Australia en Seattle tuvo el suyo.
Sobre el final del encuentro, con el elenco norteamericano ya con el triunfo en el bolsillo, se produjo un insólito incidente que tuvo como protagonista al árbitro Felix Zwayer, quien se acalambró y debió ser asistido por los propios futbolistas para que pudiera terminar el partido.
El árbitro de EE.UU.-Australia se acalambró en plano partido
Ya en tiempo de descuento, tras amonestar al estadounidense Chris Richards por una falta en mitad de cancha, el juez alemán se sentó en el campo con un fuerte dolor en su pierna izquierda. Aparentemente se trató de un calambre, como suele sucederle a los jugadores en los cierres de los partidos, pero en este caso el afectado fue el réferi.
Inmediatamente, el colegiado fue asistido por el volante australiano Aiden O'Neill y luego por el delantero norteamericano Folarin Balogun, que lo ayudaron a elongar. Y cuando parecía que iba a abandonar el campo y ser reemplazado por la cuarta árbitra Katia García, esta apareció en el campo con un extraño frasco en la mano.
El mismo contenía una bebida desconocida que Zwayer tomó allí mismo y lo ayudó a reincorporarse y poder terminar de dirigir el partido. Esta bizarra escena no tardó en viralizarse en redes sociales, en donde los espectadores llegaron se preguntáron en qué consistía ese brebaje y hasta bromearon con que había que hacerle el test antidoping al juez principal.
Según precisó el diario británico The Sun, el líquido entregado fue "jugo de pepinillos". En este sentido, detallaron que es conocido por "aliviar los calambres musculares en menos de 60 segundos porque el vinagre activa un reflejo sensorial en la parte posterior de la garganta".
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