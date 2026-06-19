La llamativa comparación de Mauricio Pochettino entre los hinchas de Estados Unidos y los argentinos

Pochettino celebró la victoria ante Australia, se emocionó por el respaldo de los fanáticos locales y dejó una frase que rápidamente dio que hablar.

El entrenador argentino celebró con los hinchas después del triunfo sobre Australia y confesó que se emocionó por el apoyo recibido.

Mauricio Pochettino atraviesa uno de sus mejores momentos al frente de la selección de Estados Unidos. Luego del triunfo por 2-0 ante Australia y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador argentino se mostró agradecido por el apoyo que recibió de los hinchas y dejó una comparación que no pasó desapercibida.

El santafesino fue ovacionado por los fanáticos estadounidenses, que corearon su apellido tras el encuentro. Consultado sobre ese reconocimiento, respondió con sinceridad: "¿Qué los hinchas estadounidenses canten mi nombre? Es increíble. Argentina tiene hinchas impresionantes, pero acá los estamos emparejando. Estoy muy feliz por ellos".

Pochettino dejó una frase que dio que hablar en el mundo del fútbol Pochettino sorprendió al poner a los fanáticos de Estados Unidos a la altura de Argentina. ESPN La declaración sorprendió porque Argentina suele ser considerada una de las potencias mundiales en materia de pasión futbolera. Sin embargo, Pochettino destacó el crecimiento del entusiasmo que genera la selección norteamericana y valoró el acompañamiento que viene recibiendo durante la Copa del Mundo.

Además, el exentrenador de Tottenham, PSG y Chelsea reconoció que vivió una noche especial tras la clasificación. "Incluso sin ser estadounidense, después del partido estaba muy sensible porque el apoyo fue increíble. Los aficionados estuvieron increíbles. Hubo una conexión perfecta entre el equipo y la afición", aseguró.

Estados Unidos ganó sus dos primeros partidos en el Mundial y ya sacó boleto para la próxima ronda. Con el equipo en alza y el respaldo de las tribunas, Pochettino se ilusiona con seguir haciendo historia en una Copa del Mundo que se juega en casa.