Trump exige a Irán que no "cause problemas" en Líbano o EEUU reanudará los ataques

Washington, 21 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas" o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques.

El mensaje de Trump, lanzado a través de su red Truth Social, se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio y en las que, según el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se han registrado "grandes avances".