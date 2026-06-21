En vivo: a Irán le anularon un gol a instancias del VAR y sigue empatando 0-0 con Bélgica
Bélgica necesita reaccionar tras un flojo debut frente a Egipto y enfrenta a un seleccionado de Irán que llega entonado.
Bélgica e Irán empatan 0-0 en el Los Ángeles Stadium por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Con todos los equipos igualados en puntos, el encuentro aparece como una oportunidad clave para comenzar a encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.
A los 25' del primer tiempo, tras una jugada preparada de tiro libre, Taremi había sido el encargado de poner el 1-0, pero se encontraba en fuera de juego.
El golazo anulado a Irán por un offside muy fino
Noticia en construcción.