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En vivo: a Irán le anularon un gol a instancias del VAR y sigue empatando 0-0 con Bélgica

Bélgica necesita reaccionar tras un flojo debut frente a Egipto y enfrenta a un seleccionado de Irán que llega entonado.

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El iraní Mehdi Taremi se lleva la pelota ante la marca de Nathan Ngoy, mediocampista de Bélgica.&nbsp;

El iraní Mehdi Taremi se lleva la pelota ante la marca de Nathan Ngoy, mediocampista de Bélgica. 

EFE

Bélgica e Irán empatan 0-0 en el Los Ángeles Stadium por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Con todos los equipos igualados en puntos, el encuentro aparece como una oportunidad clave para comenzar a encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.

A los 25' del primer tiempo, tras una jugada preparada de tiro libre, Taremi había sido el encargado de poner el 1-0, pero se encontraba en fuera de juego.

El golazo anulado a Irán por un offside muy fino

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Bélgica vs Irán

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