Murió la esposa de un futbolista tras los terremotos en Venezuela: protegió a su bebé hasta el final

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela sigue dejando historias conmovedoras. En las últimas horas, el futbolista Héctor Bello confirmó el fallecimiento de su esposa, Andrea, quien fue encontrada sin vida tras el derrumbe del edificio donde vivía la familia.

Según la información difundida, la mujer protegió con su cuerpo a su hija Alana, de apenas un año, durante el colapso de la estructura. Gracias a ese gesto, la pequeña sobrevivió, mientras que su madre perdió la vida.

El jugador del Marítimo de La Guaira recurrió a las redes sociales para despedir a su pareja con un sentido mensaje, en el que expresó el profundo dolor que atraviesa tras la tragedia.

Bello publicó varias fotografías de Andrea acompañadas de emotivas palabras. "Quisiera poder responderles a todos, pero en este momento estoy en un colapso que (por) primera vez en mi vida estoy experimentando", escribió.

Luego describió el impacto emocional que le provocó la pérdida. "Me estoy desangrando sin tener heridas, estoy respirando, pero no tengo aire en mis pulmones, estoy despierto, pero no siento nada. Gracias a todos por sus mensajes", agregó.

Más tarde, el futbolista volvió a expresar su dolor en una historia de Instagram junto a imágenes de su esposa y de la pequeña Alana. "Nos dejaste solo en la lucha mami, me dejaste solito con nuestra hija", escribió.

Héctor Bello confirmó la muerte de su esposa tras los terremotos en Venezuela. Instagram @hectorbello_02

Y agregó: "Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más".

La tragedia ocurrió durante el colapso del edificio donde vivía la familia.. Instagram @hectorbello_02

De acuerdo con la información difundida, el edificio donde residía la familia colapsó durante uno de los fuertes movimientos sísmicos. Andrea habría cubierto con su cuerpo a la pequeña Alana para protegerla de los escombros, un acto que permitió que la niña sobreviviera. La mujer fue encontrada sin vida durante las tareas de rescate, mientras continúan las labores de asistencia en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.