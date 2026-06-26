Argentina vs. Jordania: hacé tu pronóstico para el Mundial 2026 con El Resultado Manda de Sancor Seguros

La Selección argentina afrontará este sábado 27 su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 23 (hora argentina), el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J, con la clasificación ya encaminada y el objetivo de cerrar la primera ronda de la mejor manera.

Luego de las victorias frente a Argelia y Austria, la Albiceleste llega como líder de su zona y con la tranquilidad de haber dado un paso importante hacia la siguiente instancia del certamen. Ahora buscará mantener el nivel mostrado en los primeros partidos y llegar con confianza a los cruces eliminatorios.

Con el primer puesto prácticamente asegurado, no se descarta que Scaloni realice algunas modificaciones en el equipo titular para administrar cargas físicas y darle minutos a futbolistas que aún no han ingresado en los partidos de fase de grupos o han participado menos. El único que no formará parte del encuentro contra Jordania por cuestiones musculares será Cuti Romero.

A través de El Resultado Manda, y de la mano de Sancor Seguros, los lectores de MDZ pueden poner a prueba sus conocimientos futboleros y anticipar qué sucederá en este nuevo compromiso de la Scaloneta.

Antes de que empiece el partido entre Argentina y Jordania, dejá tu pronóstico y compará tus respuestas con las del resto de los lectores. ¿Quién gana? ¿Cuántos goles habrá? ¿Quién será la figura? Porque cuando juega Argentina, todos tenemos una predicción. Y en esta propuesta, El Resultado Manda.

Miami, el próximo destino de Argentina en el Mundial 2026

Con la clasificación prácticamente asegurada y el liderazgo del Grupo J muy cerca, la Selección argentina ya empieza a mirar el horizonte de la próxima ronda. Si termina en el primer lugar de su grupo, disputará su siguiente partido en Miami, una de las ciudades con mayor presencia de hinchas argentinos.

El rival de Argentina en los 16avos de final se conocerá el 26 de junio, cuando concluya la actividad del Grupo H. España, Uruguay y Cabo Verde llegan con chances de ocupar las posiciones de clasificación y aparecen como los principales candidatos a cruzarse con la Scaloneta en la próxima ronda. La definición dependerá de los resultados de la última fecha, por lo que el panorama quedará completamente resuelto antes del cierre del Grupo J.

Mientras tanto, los lectores de MDZ pueden anticipar lo que sucederá dentro de la cancha y demostrar quién tiene el mejor pronóstico en El Resultado Manda, junto a Sancor Seguros.