A Scaloni le preguntaron contra qué rival le gustaría jugar en 16avos del Mundial: su peculiar respuesta

En conferencia, Lionel Scaloni fue tajante al referirse al posible adversario de Argentina en el primer mata-mata del Mundial 2026.

Lionel Scaloni cumplió con el protocolo FIFA y se sentó en conferencia de prensa en la previa del duelo de la Selección argentina ante Jordania, que se disputará este sábado a las 23 (hora local) en el AT&T Stadium de Dallas por la última fecha del Grupo J

El DT campeón del mundo dejó varios títulos interesantes, entre ellos uno que mañana será tapa de diario: Lionel Messi no formará parte del equipo titular. En un partido que no define nada, ya que la Albiceleste tiene asegurado el primer puesto, el 10 formará parte de la rotación masiva. "Va a jugar seguramente el segundo tiempo", confirmó en Gringo.

EFE En un momento, un periodista le consultó a Scaloni si tenía alguna preferencia en cuanto al posible rival para los 16avos de final del Mundial 2026, que se conocerá tras la definición de esta noche entre España-Uruguay y Cabo Verde-Arabia Saudita. La Selección sabe que enfrentará al que finalice 2º en ese grupo, pero el entrenador albiceleste respondió fiel al estilo que lo caracteriza.

Scaloni, tajante sobre el posible rival de Argentina en 16avos de final "Sería una falta de respeto total decir acá a qué rival prefiero, no prefiero a ninguno", lanzó, tajante, en primera instancia. No obstante, el míster enseguida descontracturó con una frase tan desopilante como real. "Preferiría que se terminara el Mundial mañana y que seamos campeones, es la realidad". Y no cerró su idea sin antes explicar el porqué: "Se están viendo rivales muy duros y difíciles como para preferir, eso no es así."