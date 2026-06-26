Quiénes son los bomberos argentinos que viajarán a Venezuela para asistir a los damnificados tras los terremotos

El Gobierno nacional anunció el envío de un contingente de ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar con las tareas de asistencia y rescate tras los terremotos que afectaron al país sudamericano. La información fue confirmada, el jueves, por el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien detalló que el operativo contempla el despliegue de personal sanitario, brigadas de búsqueda y rescate, equipamiento especializado y tres aeronaves.

El contingente contará además con especialistas en estructuras colapsadas, drones con sus respectivos operadores y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) , preparadas para intervenir en derrumbes, inundaciones e incendios.

Además, el Gobierno informó que otros 40 brigadistas de la Fuerza Aérea partirán, a las 12 horas de este viernes, hacia Caracas para reforzar las tareas de asistencia. En ese contexto, decenas de bomberos argentinos se ofrecieron como voluntarios para viajar a Venezuela y asistir a los damnificados tras los terremotos que provocaron, hasta el momento, 589 fallecidos, 2.980 heridos y más de 50.000 personas aún desaparecidas.

Decenas de bomberos voluntarios de distintos puntos del país se ofrecieron a viajar para asistir a los damnificados. Por una parte, la delegación de la provincia de Buenos Aires estará representada por la Brigada PUMA USAR ARG-13 , un equipo especializado de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

Entre sus integrantes figura el ayudante de primera Cristian Liceri , miembro del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell. El grupo estableció su base operativa inicial en la localidad bonaerense de Tapalqué antes del traslado hacia Venezuela.

Cristian Liceri, miembro del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell. Instagram

En esa misma brigada también participa el suboficial Maximiliano Danti, integrante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Alberti. Según informó la institución, Danti permanecía en Tapalqué junto al resto del equipo ultimando los preparativos logísticos antes del viaje internacional.

Las brigadas USAR movilizadas para esta misión corresponden a la Policía Federal Argentina (USAR 12), Santa Fe (USAR 15), Córdoba (USAR 10) y PUMA de la provincia de Buenos Aires (USAR 13).

Pero también viajarán muchos voluntarios de la provincia de Córdoba. Entre los convocados se encuentra el cabo primero Luciano Ezequiel Carbonari, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alcira Gigena, en la provincia de Córdoba. La institución destacó que Carbonari fue seleccionado para integrar el contingente argentino en reconocimiento a su formación y trayectoria. Además de su actividad como bombero, se desempeña como paramédico e instrumentador quirúrgico y posee formación en Criminología y Criminalística.

Luciano Ezequiel Carbonari, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alcira Gigena. Gentileza

También forma parte del operativo el oficial ayudante Edgardo Vivas, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de La Para, quien integra la Brigada USAR ARG10 de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba. Desde esa institución informaron que el rescatista partió hacia la ciudad de Córdoba para incorporarse al punto de alistamiento antes de viajar junto al resto del contingente argentino.

Edgardo Vivas, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de La Para. Instagram

Otro de los convocados es Facundo Piñero, integrante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Sampacho, también en la provincia de Córdoba.

Facundo Piñero, integrante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Sampacho. Instagram

Además, los medios rosarinos que seis bomberos voluntarios de Rosario fueron convocados para integrar la delegación argentina. ¡Cada vez son más!

De esta forma, el contingente argentino colaborará en las tareas de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas y en otras acciones de asistencia humanitaria desplegadas en las zonas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.