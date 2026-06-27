Balanza comercial: Argentina tiene un superávit de US$128 millones con Jordania

Argentina y Jordania presentan un comercio bilateral con un saldo positivo a favor de la albiceleste.

Ya clasificada a 16avos del Mundial 2026, la selección Argentina se enfrenta este sábado a Jordania por la última fecha del grupo J, a la espera de conocer quién será su rival en la siguiente fase del torneo.

En los primeros cinco meses del año, el comercio entre ambos países significó un balanza superavitaria en favor de Argentina por US$128 millones, según se desprende del Sistema de consulta de comercio exterior de bienes del Indec. El resultado se debe a que las exportaciones hacia el país asiático fueron por US$141 millones y las importaciones US$13 millones.

Las principales ventas este año fueron: maíz en grano US$55,9 millones, cebada de grano de cerveza US$40,5 millones, harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja US$37,7 millones. En tanto, las mayores compras implicaron abonos con nitrógeno y fósforo por US$9,6 millones y superfosfatos por US$2,2 millones.

El comercio de Argentina con el resto de los países del grupo J La balanza comercial con Austria arroja un déficit comercial por 42 millones en elprimer cuatrimestre, y en todo 2025 fue un resultado neto negativo por US$39 millones.