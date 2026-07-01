Tres muertes, destrozos y peleas: el lado B de los festejos en México tras vencer a Ecuador en el Mundial 2026

Lo que inició como un festejo colectivo tras el triunfo de la Selección de México ante Ecuador , en los dieciseisavos del Mundial 2026, terminó en tragedia. Es que el martes por la noche, en medio de las celebraciones a lo largo de la Ciudad de México, murieron tres personas por asfixia, según constataron las autoridades del país norteamericano.

La Secretaría de Salud de la CDMX informó que las víctimas fueron dos mujeres y un hombre, quienes fueron encontradas inconscientes en calles cercanas al Paseo de la Reforma, uno de los puntos donde se concentró una gran cantidad de hinchas después del partido.

Según el reporte oficial, las personas fallecidas tenían 48, 44 y 19 años . Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjeron las muertes y el hecho permanece bajo investigación. Además de las muertes, luego se registraron disturbios en distintos puntos de la ciudad.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, también confirmó lo ocurrido mediante sus redes sociales. La funcionaria señaló que los equipos de emergencia actuaron de inmediato después de recibir el aviso, pero que las tres personas ya habían fallecido cuando llegaron al lugar.

Tras la confirmación oficial, Brugada pidió a la población celebrar “con responsabilidad, cuidado y empatía”. El mensaje fue difundido después de una jornada marcada por concentraciones masivas en distintos puntos de la capital mexicana, a partir del triunfo del seleccionado en el Mundial 2026.

Mirá el video de las muertes confirmadas en México

La celebración comenzó el martes por la noche, luego de la victoria de México por 2-0 frente a Ecuador. El resultado aseguró la clasificación del equipo mexicano a los octavos de final y provocó la salida de miles de personas a las calles de la ciudad.

Así iniciaron los festejos en Ciudad de México

Uno de los principales focos de la concentración fue el entorno del Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma. En esa zona se instalaron pantallas gigantes para seguir el partido, lo que generó una presencia masiva de hinchas antes, durante y después del encuentro.

De acuerdo con la propia alcaldesa, cerca de un millón de personas salieron a las calles para festejar la clasificación. La movilización ocupó avenidas centrales y distintos espacios públicos de la capital, con un despliegue de celebraciones que se extendió durante la noche.