Video: periodistas de Ecuador fueron agredidos por hinchas de México en plena transmisión de TV

El incidente ocurrió después del triunfo de México sobre Ecuador por los 16avos de final. Un cronista fue alcanzado por un objeto mientras estaba al aire.

Tensión en el Azteca: un equipo de TV de Ecuador sufrió una agresión en plena transmisión

La victoria de México sobre Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 dejó un hecho repudiable una vez finalizado el encuentro. Un equipo periodístico del canal ecuatoriano Teleamazonas fue agredido mientras realizaba una transmisión en vivo desde las inmediaciones del estadio Azteca.

El equipo estaba integrado por Gisella Buendía, Alfonso Ayala y José Carlos Crespo. En plena salida al aire, las cámaras registraron el momento en que Crespo fue impactado por un vaso arrojado desde el sector donde se encontraban hinchas mexicanos, lo que obligó a los periodistas a interrumpir por instantes la cobertura.

Un equipo de TV de Ecuador sufrió una agresión en plena transmisión Periodistas fueron atacados mientras estaban al aire en su cobertura del México-Ecuador Pese al incidente, los comunicadores intentaron continuar con la transmisión y completar el informe del postpartido, aunque el clima de tensión dificultó el trabajo periodístico en los minutos posteriores a la clasificación del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron numerosas muestras de solidaridad con el equipo de prensa. Además, distintos usuarios repudiaron las agresiones sufridas por los periodistas mientras cumplían con su tarea.