Indignación en Venezuela: vecinos descubrieron a policías robando dinero de las víctimas del terremoto

Los efectivos fueron filmados con una bolsa de dólares recuperados de los escombros tras la tragedia en Venezuela y quedaron a disposición de la Justicia.

Tras los daños que ocasionaron los dos terremotos en Venezuela la semana pasada, particularmente en la zona de La Guaira, cuatro agentes de la Policía del país fueron detenidos y expulsados de la fuerza luego de ser acusados de robar el dinero en efectivo encontrado entre los escombros de los edificios derrumbados.

"Hay personas que están fallecidas y sacando gente, no buscando plata", gritó uno de los civiles que arrinconaron a los efectivos con una bolsa con dinero, mientras una mujer rompía los billetes.

La desesperación de los civiles ante el robo de dinero en efectivo por parte de cuatro agentes de la Policía de Venezuela. X: @elmetidooficial De acuerdo a la información proporcionada por medios locales, los cuatro agentes eran parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el principal organismo de investigaciones penales de Venezuela. La triste ironía radica en que su función en este tipo de catástrofes es la de cuidar los inmuebles y proteger los bienes personales de las personas damnificadas por el desastre.

No obstante, siguiendo la declaración oficial, los efectivos "se desviaron de sus deberes y, aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros". Por su parte, la desvinculación de los agentes quedó en manos del presidente de la organización, Douglas Rico, quien confirmó que fueron puestos a disposición de la Justicia y que su expulsión es "definitiva e irrevocable".

Aprovecharse de la tragedia: el robo de 10 mil dólares entre los escombros de Venezuela El caso ocurrió en las residencias Vallarta, en la zona de Playa Grande, cuando uno de los policías fue increpado por civiles que comenzaron a grabarlo mientras cargaba una bolsa de billetes de 100 dólares que presuntamente habrían sido recuperados de los edificios colapsados. La indignación de los vecinos los llevó a arrinconar al oficial, por lo que terminaron por arrebatarle el botín que se supone giraría en torno a los 10 mil dólares.