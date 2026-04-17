Asaltantes le dispararon a un panadero y a una comerciante para robar una camioneta en Las Heras

Un asalto a mano armada terminó con dos víctimas baleadas la mañana de este viernes frente a un negocio de Las Heras , Mendoza. Un panadero que hacía repartos y una comerciante fueron abordados por dos malvivientes que les dispararon. Luego, sustrajeron la camioneta en la que se movilizaba el hombre baleado y se dieron a la fuga.

El caso tuvo lugar pasadas las 7 cuando un panadero, de 29 años, repartía pedidos por el distrito lasherino de El Borbollón y fue a bajar mercadería en un comercio del barrio Santo Tomás de Aquino .

Allí, fue atendido por la hija de la propietaria del local, también de 29 años, a quien le entregó el pan que le habían encargado. En ese instante, ambos fueron sorprendidos por dos sujetos, uno de los cuales portaba un arma de fuego .

Seguidamente, el sospechoso armado redujo a las dos víctimas propinándoles a ambos disparos en las extremidades inferiores, para luego apoderarse de la camioneta del panadero y también de su celular.

Tras eso, el dúo de malvivientes subió al rodado del trabajador y se dieron a la fuga hacia el este y luego doblaron en dirección al norte, como yendo hacia el sector donde se encuentra el Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto El Borbollón , donde funcionaba la excárcel de mujeres, en el cruce de calle Paso Hondo y Ruta 23 .

Operativo tras el asalto y el recupero del vehículo robado

Inmediatamente, cuando las autoridades tomaron conocimiento sobre el hecho, se solicitó que sobrevolaran las inmediaciones los drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Identificados), con el objetivo de encontrar el vehículo sustraído, pero el resultado de la medida fue negativo.

En tanto, trabajó en la escena la Policía Científica y detectives de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID), cuyos detectives entrevistaron a las víctimas. De esa charla, surgió que la mujer lesionada reconoció a uno de los autores, ya que se trataba de un vecino suyo a quien conoce como Jesús Quiroga, sostiene la información policial.

De esa forma, se logró identificar a uno de los sospechosos y, momentos después, se logró dar con la Renault Duster del panadero, la cual habían ocultado en un domicilio de asentamiento que forma parte del barrio Santo Tomás de Aquino.

Pasadas las 15 de este viernes, no se habían registrado detenidos por el asalto a mano armada y la causa pasó a la órbita de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores, cuyas autoridades solicitaron una serie de medidas para avanzar con la localización y captura del presunto autor identificado.