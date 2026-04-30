El tirador escolar de San Cristóbal podría volver a clases: cuales son las condiciones

Exactamente un mes después de que el país se vea conmocionado por el tiroteo escolar que significó la muerte de Ian Cabrera (13) en la localidad de San Cristóbal, se conoció la posibilidad de que el adolescente que perpetró el ataque vuelva a tener clases bajo un estricto programa virtual.

Es que el menor, que fue declarado inimputable por el macabro hecho, podría volver a tener clases a partir de los meses de junio o julio, confirmaron desde la provincia de Santa Fe.

Con esto, se busca garantizar el derecho a la educación del menor, aun cuando continúa bajo un régimen de restricciones a su libertad por el fatal tiroteo.

Actualmente, el menor permanece alojado en una institución especializada en el seguimiento psicológico y psiquiátrico, para mantener un seguimiento de su situación y, además, cumplir con las medidas de seguridad solicitadas.

Sin embargo, aún cabe la posibilidad de que sea reintegrado al sistema educativo de forma presencial. Todo dependerá de evaluaciones psicológicas e interdisciplinarias a las que hoy es sometido el menor.

El tiroteo que conmocionó al país

Todo ocurrió en la mañana del 30 de marzo en la Escuela Normal Superior N° 40 "Mariano Moreno". Alrededor de las 7, mientras los estudiantes se disponían a realizar el izamiento de la bandera, el joven asesino ingresó al establecimiento con una escopeta, se dirigió inicialmente a los baños de la planta alta para preparar el arma y comenzó a disparar a mansalva.

Como consecuencia del ataque, Ian Cabrera, un alumno de 13 años, falleció tras recibir impactos por la espalda. Además, otros ocho estudiantes resultaron heridos.

El agresor efectuó aproximadamente cinco disparos antes de ser neutralizado por un portero de la escuela, quien logró abalanzarse sobre él y arrebatarle el arma sin que se produjeran más víctimas.