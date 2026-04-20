Prendieron fuego la celda del supuesto complice del tiroteo escolar de San Cristóbal

La tensión por el tiroteo escolar de San Cristóbal, Santa Fe , se trasladó este lunes al ámbito penitenciario. El adolescente de 16 años, único imputado por el hecho, fue atacado dentro de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, en la capital provincial, donde cumple prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato de Ian Cabrera (13).

El incidente ocurrió durante la mañana dentro del pabellón juvenil. Mientras el joven era trasladado para reunirse con sus abogados, un grupo de reclusos aprovechó un descuido para iniciar un foco ígneo dentro de su celda.

El fuego consumió el colchón y parte de sus pertenencias. Además del incendio, se conoció que hubo intentos de agresiones físicas directas durante su desplazamiento por los pasillos de la unidad.

Se sospecha que el ataque está vinculado al fuerte rechazo que genera el caso entre la población carcelaria, debido a la edad de la víctima de 13 años y el contexto escolar del crimen.

Pidieron su traslado de forma urgente

Tras el episodio, la defensa técnica del menor presentó un recurso formal ante la Justicia y la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de San Cristóbal exigiendo medidas de seguridad extraordinarias. Principalmente, solicitaron que el imputado sea llevado a una dependencia fuera de la ciudad de Santa Fe para alejarlo de posibles represalias por parte de otros internos.

Para sustentar este pedido, los abogados argumentaron que la secuencia fue un claro intento de homicidio o intimidación que pone en riesgo la vida del menor.

Mientras se resuelve esto, el adolescente permanece bajo prisión preventiva por 90 días dictada por el juez José Alberto Boaglio, ya que por sus 16 años es legalmente punible, a diferencia del autor material de 15 años.