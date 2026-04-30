Impactante choque y doble vuelco: hay seis heridos, entre ellos tres menores

Esta mañana de jueves, dos autos protagonizaron un impactante choque en las calles José Enrique Rodo y Montiel, barrio de Mataderos. Como consecuencia, los vehículos terminaron dados vuelta y seis personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad.

Los involucrados fueron una camioneta Ford Ranger, en el que circulaban una mujer y sus dos hijos, y un auto Chevrolet Agile en el que iban a bordo un matrimonio y un menor. Por el hecho, además, un tercer vehículo resultó dañado.

A los pocos minutos del choque, Bomberos, Policía de la Ciudad y el SAME se trasladaron rápidamente hasta el cruce de las calles ya mencionadas para atender a los heridos.

Según se informó y pese a la gravedad del siniestro, todos los ocupantes lograron salir por sus propios medios y fueron colocados sobre tablas rígidas con collar cervical para su evaluación.

El matrimonio y su hijo fueron trasladados al Hospital Santojanni con diagnostico todos de politraumatismos por decisión del personal médico.

Por su parte, la mujer que conducía la camioneta Ford Ranger y sus dos hijos fueron derivados al Hospital Velez Sarsfield, también con diagnóstico de politraumatismo