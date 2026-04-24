Quién era el rugbier que murió en en un brutal choque en Mar del Plata

El joven de 25 años chocó contra un camión mientras manejaba en moto por el puerto de Mar del Plata.

Una tragedia sacude al mundo del rugby. El miércoles pasado, Tizziano Espíndola chocó contra un camión mientras manejaba en moto por el puerto de Mar del Plata. Producto del impacto, el joven murió.

El rugbier de 25 años formaba parte del plantel superior de Pueyrredón de Mar del Plata. “Desde la Unión de Rugby de Mar del Plata lamentamos el fallecimiento de Tizziano Espíndola, jugador del plantel superior de Pueyrredon. Acompañamos a su familia y amigos en este duro momento”, publicó el club en sus redes sociales. A su vez, suspendieron todas las actividades.

Cómo fue el choque El siniestro ocurrió el miércoles a las 14.30, en Vértiz y Bermejo. Allí, el deportista que iba a bordo de una Honda GLH chocó con un camión Mercedes Benz. Por el momento, se desconocen las causas del accidente.

A pesar de los intentos de reanimación del SAME, Espíndola murió en el acto. Según trascendió, fue tal el impacto que al rugbier se le salió el casco.

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