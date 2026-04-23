Causa Fentanilo: García Furfaro declarará sobre la contaminación de ampollas y la muerte de 100 personas

El dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. comparece este jueves ante el juez federal Ernesto Kreplak.

Este jueves marca un punto de inflexión en la causa que conmocionó al país por la distribución de fentanilo contaminado. El empresario Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., prestará declaración indagatoria ante el magistrado Ernesto Kreplak. Junto a él, también está citada la directora técnica de la firma Ramallo, Carolina Ansaldi.

Las comparecencias, que habían sido postergadas por pedidos de la defensa, se dan en un contexto de extrema gravedad procesal: las pericias recientes han elevado el número de víctimas de 20 a 111 fallecidos, lo que agrava significativamente la situación de los 14 procesados.

El desfile de directivos ante el juez Kreplak La ronda de declaraciones comenzó a principios de esta semana con distintos resultados para la estrategia judicial. Mientras algunos directivos optaron por el silencio, otros brindaron su testimonio:

Negativa a declarar: Victoria García (gerente) y Eduardo Darchuk (ex jefe de producción) evitaron responder preguntas.

Testimonios del lunes: José Antonio Maiorano, Nilda Furfaro, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay.

Testimonios del martes: Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo, Antonio Sclafani, Arzolidys Astudillo Bolívar y Diego Hernán García, hermano del dueño y encargado de las órdenes de producción en las plantas. Ampliación de la acusación: de 20 a 111 muertes El Ministerio de Salud compartió los datos oficiales de la venta de fentanilo adulterado por parte de HLB Pharma Group. Foto: Archivo MDZ El Ministerio de Salud compartió los datos oficiales de la venta de fentanilo adulterado por parte de HLB Pharma Group. Foto: Archivo MDZ

A casi un año del inicio de la pesquisa, la causa ha tomado una escala mucho mayor. En la primera instancia, los acusados fueron indagados por la muerte de 20 pacientes. Sin embargo, el avance de las pericias químicas y los informes forenses permitieron al juez Kreplak identificar cerca de 114 casos totales (incluyendo los 111 fallecimientos confirmados).