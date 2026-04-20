Interceptaron una encomienda con fentanilo y propofol: hay un detenido y más de 300 ampollas secuestradas

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales permitió interceptar una encomienda con medicamentos de alto poder anestésico y narcótico, entre ellos fentanilo , propofol y ketamina. El hallazgo se produjo en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, Chubut , y a partir de allí la pesquisa avanzó hacia Entre Ríos , donde hubo allanamientos, secuestro de más medicamentos y un detenido.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, dentro de la caja había 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo. Con ese dato, las unidades de investigaciones de Gendarmería en Rawson y Paraná cruzaron información y llegaron a dos domicilios vinculados al remitente, en la ciudad de Paraná.

En los procedimientos realizados en Entre Ríos, los gendarmes secuestraron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, documentación, más de 15,8 millones de pesos, 17.100 dólares, 3.200 reales, además de armas y municiones. El operativo logró frenar el desvío de anestésicos y narcóticos de alta peligrosidad por su posible consumo fuera del entorno médico.

El antecedente que destapó la causa del propofol

En las últimas semanas, el propofol quedó en el centro de varias investigaciones judiciales por desvíos de fármacos de uso hospitalario fuera de los circuitos médicos habilitados. La causa más resonante es la del Hospital Italiano, donde la Justicia investiga la presunta sustracción de anestésicos y otros insumos médicos.

La causa del Hospital Italiano tomó impulso tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, quien fue hallado sin vida en su departamento de Palermo el 20 de febrero. La autopsia confirmó que sufrió una congestión, edema pulmonar y meningoencefálico provocados por el consumo de propofol y fentanilo. En el lugar, además, se hallaron insumos pertenecientes al Hospital Italiano, lo que abrió una investigación paralela por presunto robo de medicamentos.

propofol imputados Hospital Italiano Hernán Boveri y Delfina Lanusse fueron procesados por administración fraudulenta de medicamentos. MDZ

La semana pasada, Hernán Boveri y Delfina Lanusse fueron procesados por administración fraudulenta e inhabilitados formalmente para ejercer la medicina en la Ciudad de Buenos Aires.