Cómo sigue el operativo de búsqueda de Sofía Devries, la buceadora desaparecida en Puerto Madryn

La joven de 23 años desapareció en Puerto Madryn tras ir a una capacitación de buceo junto a su novio en aguas del Golfo Nuevo. Cómo sigue la búsqueda.

La desaparición de Sofía Devries, la joven de 23 años que asistió a una capacitación de buceo en aguas del Golfo Nuevo de Puerto Madryn, mantiene en vilo a su familia y pareja. En ese marco, la Prefectura Naval reforzará el operativo de búsqueda, pese a que las autoridades advirtieron que no existen posibilidades de hallarla con vida.

Cómo sigue el operativo de búsqueda de Sofía Devries este miércoles La Prefectura Naval incorporará al operativo de búsqueda, a personal especializado, material específico y un vehículo operado en forma remota (ROV), destinado a tareas subacuáticas.

Según lo informado, sumarán al operativo el superbuque SB-15 “Tango”, que se traslada desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la fuerza, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El arribo de esa unidad busca aportar herramientas para el reconocimiento del área.

Captura de pantalla 2026-02-18 101048 El equipamiento que se suma a la búsqueda de Prefectura Naval. Prefectura Naval De acuerdo con lo informado, el SB-15 “Tango” cuenta con una plataforma de buceo destinada al reconocimiento de restos náufragos, lechos marinos y cascos hundidos. En esta ocasión, su aporte se centra en un sistema específico: la unidad se encuentra equipada con una campana abierta de buceo, operable hasta 80 metros de profundidad, que se utiliza para llevar a cabo tareas subacuáticas.

Además del aporte del superbuque y del ROV, el operativo sostiene trabajo en la zona frente a Punta Cueva. Allí, el personal patrulla el frente costero por vía terrestre mediante el despliegue de unidades móviles y de efectivos a pie. Esa cobertura sobre la costa se mantiene como parte del conjunto de acciones que integran el rastrillaje.