Así fue la historia de Fate: desde la pequeña planta en Saavedra hasta su cierre definitivo

En las últimas horas, Fate , histórica empresa argentina de neumáticos, anunció su cierre definitivo y, de esta manera, el despido e indemnización de 920 empleados. Tras el comunicado, decenas de personas se concentraron en las afueras de la fábrica, ubicada en San Fernando, a modo de protesta.

Fate justificó su decisión en “los cambios en las condiciones de mercado”, en un contexto de crisis industrial marcado por la apertura comercial y el incremento de las importaciones. Se trata, de esta forma, del fin de una empresa con más de 80 años de historia .

Fate nació en 1940, en una pequeña planta de 1.000 m2 en el barrio porteño de Saavedra. En primeras instancias, la fábrica producía telas impermeables, bandas de rodamiento para reparación de neumáticos y otros productos de caucho. Cinco años después, comenzó con la producción en pequeña escala de neumáticos y cámaras para automóviles y camiones.

En 1960, la empresa inició la construcción de su segunda planta en San Fernando en un predio de 65 hectáreas. La planta contó inicialmente con 47.000 m2 de superficie cubierta y, a lo largo del tiempo, recibió sucesivas ampliaciones. Las maquinarias instaladas representaban la más avanzada tecnología del momento.

Nueve años después, en 1969, Fate produce el primer neumático radial para automóviles y se convierte en el primer proveedor de estos neumáticos para Equipo Original. El nivel de producción llega a 852.000 unidades y la empresa se afianza como líder tecnológico en la Argentina.

Expansión y reconocimientos internacionales

En 1993, la empresa comenzó su apertura en el viejo continente. El organismo RDW de Holanda certifica el Centro de Ensayos de FATE con validez para toda la Unión Europea. Asimismo, al año siguiente, se consolidó el acuerdo con la firma francesa Michelin para representar a sus productos en la Argentina.

En 2010, FATE conformó una asociación estratégica con Vipal, de Brasil, para avanzar en los mercados desarrollando proyectos industriales conjuntos y ocupar un lugar de liderazgo en la región.

Por otro lado, a lo largo de su trayectoria, Fate obtuvo distintos reconocimientos, como el premio a la Excelencia en Innovación Tecnológica, otorgado por las Naciones Unidas, en 1995. Asimismo, recibió reiteradas veces el Premio a la Exportación y el Primer Premio a la Exportación Argentina en el rubro neumáticos, otorgado por Prensa Económica y los Ministerios de Economía y Relaciones Exteriores de la Nación.

Su vínculo con el fútbol

La empresa de neumáticos también tuvo una relación especial con el fútbol, ya que fue el principal sponsor de los dos grandes clubes del país: River Plate y Boca Juniors.

fate river libertadores (1) El sponsoreo de Fate coincidió con la conquista de la primera Copa Libertadores.

La asociación coincidió con un período dorado para River: la conquista de la primera Copa Libertadores de su historia en 1986, lo que dejó la marca asociada a la memoria de todos los hinchas.