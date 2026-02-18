Tensión en Fate: más de 900 despidos y empleados atrincherados en el techo de la fábrica

Tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica fábrica de neumáticos, trabajadores iniciaron protestas dentro del predio, hay fuerte presencia policial.

El conflicto en la planta de Fate en San Fernando escaló en las últimas horas tras el anuncio del cierre definitivo de la empresa y el despido de 920 trabajadores. La decisión, comunicada oficialmente por la compañía, generó protestas gremiales dentro y fuera del establecimiento, fuerte presencia policial.

En principio se había informado sobre la detención del titular del sindicato del sector Alejandro Crespo quien, junto a otros empleados personas, se encuentran dentro de la fábrica.

En un comunicado, la firma informó que “a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”. Se trata de la mayor planta productiva del país, con capacidad para fabricar más de cinco millones de neumáticos por año.

Fate comunicado Tras conocerse la medida, trabajadores iniciaron protestas en el predio industrial con manifestaciones dentro de la fábrica, empleados que están sobre el techo como forma de reclamo y un importante operativo policial en la zona.

La empresa justificó su decisión en “los cambios en las condiciones de mercado”, en un contexto de crisis industrial marcado por la apertura comercial y el incremento de las importaciones. En los últimos años, la compañía también había enfrentado caída del consumo y fuertes conflictos gremiales que afectaron su nivel de actividad.