Tensión en Fate: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días y hay expectativa

Live Blog Post

El Gobierno ordenó la conciliación obligatoria en Fate por 15 días: ¿qué significa?

Pasadas las 13 horas, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, compartió un comunicado ratificando la orden de conciliación obligatoria en Fate por 15 días. "Se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto entre la empresa FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) por el término de quince (15) días", reza el texto.

"Durante dicho plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio", se lee a continuación.

Esto quiere decir que los despidos de los empleados de Fate se suspenden por 15 días, pese al cierre de la empresa.