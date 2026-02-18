Nuevo DNI electrónico: estas personas deben renovarlo en 2026

El DNI con chip reemplazará progresivamente a los ejemplares vencidos, aunque la renovación será voluntaria en la mayoría de los casos.

El nuevo DNI electrónico incorpora chip sin contacto y mayor seguridad.

El Gobierno oficializó, mediante la Disposición 55/2026 publicada en el Boletín Oficial, la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico. El cambio será implementado por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que comenzará a entregar el DNI en formato policarbonato con chip integrado y estándares internacionales de seguridad.

Sin embargo, la renovación no es obligatoria para toda la población. Los DNI actuales continúan siendo válidos y no pierden vigencia por la aparición del nuevo diseño. Por lo tanto, no todos los ciudadanos deben realizar el trámite este año.

Quiénes deben renovar el DNI en 2026 En 2026 deberán gestionar un nuevo DNI aquellas personas que:

Tengan el documento vencido o deteriorado.

Deban realizar la actualización obligatoria por edad (5/8 años o 14 años).

Hayan sufrido robo, pérdida o cambio de datos personales.

Necesiten un documento en condiciones para viajar dentro del Mercosur. DNI nuevo Solo algunos ciudadanos deberán renovar el documento en 2026. En estos casos, el nuevo ejemplar ya será emitido bajo el formato electrónico con chip sin contacto (NFC), que permite verificación digital y mayor seguridad en controles.

Para el resto de la población, la renovación es voluntaria. Quienes deseen contar con el nuevo DNI electrónico podrán solicitarlo para acceder a sus funcionalidades, como validación digital, lectura electrónica y futura integración con firma digital.