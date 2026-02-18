Aparatoso accidente en Maipú: un conductor resultó herido tras chocar contra un árbol

El accidente ocurrió en calle Zanichelli de Maipú. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central con lesiones de consideración.

Un conductor resultó gravemente herido la tarde de este jueves por la tarde tras protagonizar un fuerte accidente en Maipú. La víctima perdió el control de su auto y chocó de frente contra un árbol. Quedó internado en el Hospital Central.

Cómo fue el accidente en Maipú El hecho ocurrió cerca de las 16.30 cuando el hombre circulaba por calle Zanichelli, en dirección al este, a bordo de su Fiat Duna. En un momento, por causas que se investigan, perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra un árbol ubicado en el frente de una vivienda.

El conductor, domiciliado en el barrio Castañeda de Coquimbito, sufrió politraumatismos graves y debió ser asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).