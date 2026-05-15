Indignación en Mar del Plata: saltó el paredón y robó la bicicleta de una nena en solo 25 segundos

Un delincuente saló un paredón y robó una bicicleta de una niña en Mar del Plata. La menor rompió en llanto al descubrir el hecho, que quedó en video.

El delincuente saltó el paredón y se llevó la bicicleta de una niña en Mar del Plata.

El hecho de inseguridad ocurrió alrededor de las 7 en el barrio Cerrito Sur, en la ciudad de Mar del Plata, donde un delincuente entró a una vivienda al saltar un paredón, y en cuestión de segundos se robó una bicicleta de niños. Concretó el robo en un lapso de apenas 25 segundos, pero quedó grabado por las cámaras de seguridad.

En pocas palabras Robo en Mar del Plata: Un delincuente robó una bicicleta infantil tras saltar un paredón.

Un delincuente robó una bicicleta infantil tras saltar un paredón. Grabado por cámaras: El ladrón, encapuchado, actuó en 25 segundos y arrojó el botín por encima del muro.

El ladrón, encapuchado, actuó en 25 segundos y arrojó el botín por encima del muro. Indignación vecinal: El hecho generó malestar en la comunidad por la impunidad del acto. Resumen generado por Thinkindot AI

Según se observa en los registros de las cámaras de seguridad, el ladrón operó de manera solitaria y se encontraba encapuchado. Para evitar ser detectado por los residentes, se desplazó en silencio, casi "en puntas de pie", hasta alcanzar la bicicleta de la niña.

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Acto seguido, arrojó el "botín" por encima del muro hacia la vereda y volvió a escalar la pared para darse a la fuga velozmente.

Entre lagrimas: la niña lamentó el robo de su bicicleta El impacto emocional del robo fue significativo para la víctima. La familia de la menor relató que, al notar la ausencia de su bicicleta, se reportó que la pequeña “se largó a llorar” desconsoladamente.