Incendio en un edificio de 9 de Julio: más de 200 evacuados y una columna impactante de humo en Recoleta

Este jueves, los vecinos del barrio porteño de Retiro se alarmaron al ver un gigante bloque de humo en el cruce de Cerrito y Marcelo T. de Alvear.

Esta mañana, se produjo un incendio en un edificio ubicado en el cruce de Marcelo T. de Alvear y Cerrito (en paralelo a la Avenida 9 de Julio), en el barrio porteño de Retiro. El siniestro habría iniciado en el piso 10 del edificio de la compañía de seguros Zurich y se extendió hasta provocar un inmenso bloque de humo y fuego que se pudo ver desde los alrededores.

Por prevención, se evacuaron más de 200 personas, entre el personal del edificio donde se produjo el incendio, así como todo el personal del Teatro Coliseo, que se encuentra al lado. La Policía de la Ciudad, una dotación de Bomberos de la Ciudad y 3 ambulancias del SAME se presentaron en la zona del siniestro rápidamente para llevar a cabo un operativo, apagar las llamas y asistir a las personas que estaban en el lugar.

Según pudo saber MDZ, el fuego habría iniciado por una falla en el motor de un aire acondicionado en el edificio de Zurich. Asimismo, trascendió que no hay heridos por el incendio. En tanto, se cortó el tránsito de ambas calles para que el personal pudiera trabajar en la zona.

Bomberos de la Ciudad llegaron a combatir las llamas en el edificio de Zurich. Gonzalo Barrera /MDZ Luego del caos que se produjo en la zona, se informó que el incendio ya fue controlado.