Revelaron imágenes del momento en el que se incendia el avión que se estrelló en Kentucky y dejó 14 muertos

Tras el comienzo de la investigación del accidente que dejó 14 muertos, los expertos pudieron detectar algunas fallas en el ala.

Según revelaron, el avión modelo MD-11 no precisaba de una inspección de las piezas que provocaron posteriormente el accidente, que había sido inspeccionado por última vez en 2021, y donde los tres pilotos fallecieron, además de 11 personas en tierra, luego de que el avión llegara a elevarse algunos metros hasta incendiarse. El informe preliminar también reveló que solo 37 segundos después de solicitar potencia para despegar, se registró la alarma.

La imagen que muestra el momento en el que el avión se incendia Tras los peritajes, expertos de vuelo afirmaron que el ala izquierda del avión presentaba fallas en el soporte del motor, donde la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reveló un montaje del momento en el que la parte trasera del motor se desprendió, lo que luego generó el incendio.

Avión que se estrelló en Kentucky Luego de la tragedia, todos los aviones que coinciden con este modelo fueron suspendidos ya que no se sabe si podrían presentar el mismo tipo de falla imperceptible. Un experto en aviación definió las mismas como un desgaste lógico de la antigüedad de la aeronave.