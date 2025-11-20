Revelaron imágenes del momento en el que se incendia el avión que se estrelló en Kentucky y dejó 14 muertos
Tras el comienzo de la investigación del accidente que dejó 14 muertos, los expertos pudieron detectar algunas fallas en el ala.
Un trágico accidente ocurrió hace algunas semanas en Kentucky, Estados Unidos, después de que un avión de la empresa de envíos UPS se estrellara. El accidente dejó 14 víctimas fatales, donde los videos mostraban la rapidez con la que el avión se incendió y se estrelló apenas despegó. Ahora apuntan a fallas en su ala.
Según revelaron, el avión modelo MD-11 no precisaba de una inspección de las piezas que provocaron posteriormente el accidente, que había sido inspeccionado por última vez en 2021, y donde los tres pilotos fallecieron, además de 11 personas en tierra, luego de que el avión llegara a elevarse algunos metros hasta incendiarse. El informe preliminar también reveló que solo 37 segundos después de solicitar potencia para despegar, se registró la alarma.
La imagen que muestra el momento en el que el avión se incendia
Tras los peritajes, expertos de vuelo afirmaron que el ala izquierda del avión presentaba fallas en el soporte del motor, donde la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reveló un montaje del momento en el que la parte trasera del motor se desprendió, lo que luego generó el incendio.
Luego de la tragedia, todos los aviones que coinciden con este modelo fueron suspendidos ya que no se sabe si podrían presentar el mismo tipo de falla imperceptible. Un experto en aviación definió las mismas como un desgaste lógico de la antigüedad de la aeronave.
Además, agregó que, a pesar de las inspecciones en estos aviones suspendidos, lo más probable es que en los próximos años estos aviones sean retirados de las flotas, no solo de la UPS, la empresa a la que pertenecía el avión, sino también de FedEx y Western Global.