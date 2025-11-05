Se filtró un nuevo video del brutal impacto del avión de UPS que fue grabado por una cámara de un camión

Un trágico accidente aéreo se dio este martes en Kentucky, luego de que un avión de la empresa de envíos UPS se estrellará en un aeropuerto.

Este martes se vivió un trágico hecho en la ciudad de Louisville, en Estados Unidos, luego de que un avión de carga de la empresa de envíos UPS se estrellara en el aeropuerto internacional de Muhammed Ali. Tras el siniestro, donde por ahora 9 personas fallecieron, se difundió un video grabado por la cámara de un camión ubicado a pocos metros del lugar del accidente.

Por el momento, se sabe que al menos nueve personas fallecieron en el accidente aéreo y varias resultaron heridas, aunque las autoridades informaron que el número podría aumentar dado el estado de varios de ellos. Aún se desconoce qué provocó el mismo.

Además, los vuelos comenzaron a normalizarse, según informaron desde el aeropuerto, aunque todavía cuentan con una gran cantidad de servicios retrasados, ya que solo una pista está en funcionamiento.

El momento en que se estrella el avión de UPS Cámara de un camión de UPS ubicado a pocos metros del accidente Luego de que se difundieran distintas imágenes y videos del accidente y del momento en que se estrella el avión, ahora se conoció un nuevo video de una cámara de seguridad de un camión de la empresa, ubicado a pocos metros del lugar del impacto.