Brutal video: murieron dos tripulantes al despegar un avión y estrellarse sobre la pista en Venezuela

Un avión ligero cayó durante el despegue en el aeropuerto de Paramillo, en Táchira, Venezuela. La aeronave se incendió y los dos tripulantes perdieron la vida.

Una tragedia conmocionó este miércoles al estado de Táchira, en Venezuela, cuando una aeronave ligera se estrelló durante la maniobra de despegue en el Aeropuerto de Paramillo, cerca de la frontera con Colombia. El siniestro dejó como saldo dos tripulantes fallecidos y un incendio que consumió por completo el avión.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó que se trataba de una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, que se precipitó a tierra pocos segundos después de iniciar su ascenso. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y los bomberos aeronáuticos acudieron para sofocar las llamas y asegurar el área.

Videos y testimonios de testigos muestran que el avión llegó a despegar, pero rápidamente perdió estabilidad, se desvió hacia un costado de la pista y se estrelló, provocando una explosión y una intensa bola de fuego visible desde varios puntos de la ciudad. Las víctimas fueron identificadas extraoficialmente como Toni Bortone y Juan Maldonado.

Las causas de la caída del avión El INAC informó que la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) ya fue convocada para determinar las causas del hecho. No se descartan hipótesis vinculadas a una posible falla técnica, un error humano o factores externos, como el estado de la pista o las condiciones meteorológicas.

Fuentes cercanas al aeropuerto mencionaron que el accidente podría haberse originado por la explosión de un neumático al momento del despegue, aunque la versión será confirmada una vez concluidos los peritajes.