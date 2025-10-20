Tragedia en Hong Kong: un avión se despistó al aterrizar, cayó al mar y hay dos víctimas fatales

Un avión Boeing 747 de carga procedente de Dubai se despistó durante el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Hong Kong y cayó al mar.

“El avión contaba con autorización para aterrizar y no se reportaron anomalías técnicas previas”, señalaron desde la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos.

Una tragedia aérea sucedió este domingo en Hong Kong cuando un avión de carga Boeing 747-481, operado por la compañía turca Air ACT Cargo para Emirates SkyCargo, se despistó al aterrizar y terminó en el mar de China Meridional. El accidente provocó la muerte de dos operarios terrestres, que se encontraban en un vehículo de asistencia en la pista del aeropuerto internacional de Hong Kong.

Así quedó el avión tras la tragedia tragedia en hong kong X/@airplusnews El vuelo EK9788, proveniente de Dubai, se aproximaba con normalidad cuando, a pocos metros de tocar tierra, perdió el control y golpeó un vehículo de patrulla en el que se encontraban dos trabajadores. La aeronave atravesó el vallado de la pista y cayó parcialmente al mar.

Según informó Man Ka-Chai, jefe de investigación de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA), los dos operarios fueron rescatados por equipos marítimos, pero uno falleció en el lugar y el otro murió horas después en el Hospital North Lantau debido a la gravedad de sus heridas.

tragedia en hong kong X/@xinfolive Los cuatro tripulantes del avión —el piloto, el copiloto y dos técnicos de vuelo— resultaron ilesos y fueron evacuados mediante el tobogán de emergencia. De acuerdo con el informe preliminar, la aeronave no emitió ninguna señal de emergencia antes del impacto ni solicitó asistencia a la torre de control durante la maniobra de aterrizaje.

La investigación del accidente La AAIA inició una investigación exhaustiva para determinar las causas del siniestro. “El avión contaba con autorización para aterrizar y no se reportaron anomalías técnicas previas”, señaló Ka-Chai. Las autoridades también confirmaron que se recuperaron las cajas negras, que serán analizadas para esclarecer los segundos finales del vuelo.