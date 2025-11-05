Estados Unidos: hay siete muertos y once heridos en la tragedia del avión de carga

Al menos son siete los muertos y hay once personas que han resultado heridas después de que un avión de carga se haya estrellado este lunes tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky, en territorio de Estados Unidos .

"Las noticias que llegan desde Louisville son duras, ya que el número de víctimas mortales asciende al menos a siete, y se espera que esa cifra aumente", ha señalado el gobernador del estado, Andy Beshear, en su cuenta de la red social X, donde ha asegurado que los equipos de emergencia desplegados "trabajan sin descanso para extinguir el incendio" originado tras el accidente .

Beshear, que ha descrito lo sucedido como "catastrófico", ha advertido poco antes durante una rueda de prensa de un posible impacto ambiental en la zona, que alberga al menos una empresa de reciclaje de petróleo y otra de repuestos para automóviles.

Más de una decena de personas han resultado heridas, según el balance ofrecido previamente por el portavoz del aeropuerto de la localidad accidentada, Johnathan Biven.

El avión siniestrado tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, Hawái, y en él viajaban "tres tripulantes", según ha indicado en un breve comunicado la compañía de envíos y logística UPS, propietaria del mismo.

Estados Unidos bajo conmoción tras la tragedia del avión de UPS siniestrado en Louisville. Foto Efe

El accidente aéreo ha tenido lugar alrededor de las 17.15 horas (hora local), de acuerdo a las informaciones difundidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), cuando esta aeronave se ha estrellado contra unas grandes instalaciones de UPS, ocasionando un incendio.

El operativo en el lugar

Las autoridades de Estados Unidos han desplegado equipos de bomberos para controlar las llamas desatadas cerca del aeropuerto de Louisville, que permanecerá cerrado hasta al menos las 7.00 (hora local, 13.00 hora peninsular española) de este miércoles.

Por su parte, el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville ha ordenado el confinamiento de todos sus residentes en un radio de cinco millas (unos ocho kilómetros) del aeropuerto.

Video: el avión siniestrado en Estados Unidos

Dpa