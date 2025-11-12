Tragedia aérea en Georgia sin sobrevivientes: qué pasó después del despegue del avión militar
Las autoridades confirmaron que las 20 personas a bordo murieron y que investigan las causas del siniestro, ocurrido pocos minutos después del despegue.
Un avión militar del Ejército de Turquía se estrelló este martes en Georgia, en una zona cercana a la frontera con Azerbaiyán, provocando la muerte de las 20 personas que viajaban a bordo, según confirmaron las autoridades locales y el Ministerio de Defensa turco. No hubo sobrevivientes.
Las imágenes de la tragedia
El siniestro ocurrió a los pocos minutos del despegue del avión de carga modelo C-130, que se dirigía de regreso a Turquía después de una misión en Azerbaiyán. Desde el Ministerio de Defensa turco informaron la cantidad de pasajeros y tripulantes a bordo y, posteriormente, difundieron las identidades de las víctimas.
Qué ocurrió al momento del despegue
La zona del impacto, un área árida y montañosa del municipio de Sighnaghi, fue rápidamente cercada por equipos de rescate georgianos y turcos, que iniciaron las tareas de búsqueda y recuperación de los cuerpos. Según la Agencia Anadolu, administrada por el Estado turco, la autoridad de aviación georgiana perdió contacto con la aeronave poco después de que ingresara en su espacio aéreo.
A pesar de la pérdida de comunicación, no se registró ninguna llamada de emergencia (S.O.S.), lo que genera interrogantes sobre el motivo del accidente. Para apoyar las tareas de rescate, el Ejército turco desplegó un dron militar con el objetivo de rastrear los restos del avión y facilitar las investigaciones en una zona de difícil acceso.
Las imágenes grabadas por testigos muestran el momento exacto en que la aeronave cae en picada, fuera de control, dejando tras de sí una columna de humo blanco mientras descendía en espiral. Los especialistas consideran que este material audiovisual será clave para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, un error humano o una causa externa.