Juan Cruz Yacopini emocionó a todos con una curiosa "pijamada" en el hospital

En medio de un proceso de recuperación largo y complejo, Juan Cruz Yacopini compartió un momento cargado de emoción desde el hospital donde permanece internado desde hace 5 meses tras el accidente sufrido en diciembre en El Carrizal.

En medio de un proceso de recuperación largo y complejo, Juan Cruz Yacopini volvió a generar repercusión, esta vez lejos de las pistas y más cerca de lo personal. El piloto mendocino compartió un momento cargado de emoción desde el hospital donde permanece internado desde hace cinco meses tras el accidente sufrido en diciembre en El Carrizal.

Las imágenes difundidas en redes sociales lo muestran acompañado por Nicolás Meardi, baterista de Catupecu Machu, en una escena que ambos definieron con humor como una “pijamada de domingo”. Durante la noche, el músico se involucró en la rutina cotidiana de Yacopini: lo asistió en tareas básicas como el aseo personal, lo ayudó a cambiarse y se encargó de arroparlo antes de dormir.

Juan Cruz Yacopini

El contenido no tardó en volverse viral, generando una fuerte repercusión entre los seguidores de Yacopini, quienes destacaron el gran gesto del músico.